Un diputado venezolano cree que el neoliberalismo está de capa caída en América Latina

Un diputado venezolano cree que el neoliberalismo está de capa caída en América Latina

CARACAS (Sputnik) — En Perú dos candidatos dan la pelea para asumir un país dividido, mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se alza...

"El neoliberalismo está de capa caída en América Latina y eso queda en evidencia con esta elección y con la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador en México, que derrotó a toda la derecha unificada en su contra", dijo el diputado a Sputnik.En los comicios la coalición gobernante de México logró la mayoría simple en la Cámara de Diputados del Congreso lo que le permite cambiar leyes y mantener el presupuesto.En cuanto a las regionales, el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo al menos una decena de estados de los 15 en disputa, la tercera parte de las 32 entidades del país. Cambios en PerúEl caso de Perú es de análisis, expresó Daza, pues, aunque hasta este momento ni Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ni Pedro Castillos (Perú Libre), los candidatos presidenciales de la última vuelta, han logrado el triunfo definitivo, el avance de un representante de la zona rural (por Castillo), le resulta llamativo al parlamentario venezolano.El diputado, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento venezolano, destacó que Perú vive una situación de crisis política."Perú se vive una situación de una profunda crisis política, que se expresó desde hace muchos años y que tiene como conclusión este proceso electoral atípico en la situación peruana, desde la caída de [Alberto] Fujimori (en el año 2000)", dijo.Fujimori, a juicio de Daza, no tiene más apoyo del que logró en la primera vuelta el 11 de abril, es decir el 13,14% de los votos.Sin embargo, considera que hubo una unión en la derecha y centro derecha, así como otros factores internacionales y medios de comunicación, que le han dado un impulso, permitiéndole que la lucha con Castillo, quien obtuvo 18,9% de los votos en primera vuelta, sea más reñida."Ahora no creo que la medición electoral esté hoy representada porque esa votación está apoyando al proyecto neoliberal de Fujimori, yo lo que creo que pasa, es que hay una campaña de miedo contra Castillo, con los medios de comunicación de derecha y centro derecha, como lo hicieron con [el expresidente venezolano Hugo] Chávez en 1998 [cuando fue a elecciones por primera vez]", apuntó.Con casi el 100% de las actas escrutadas, aún se desconoce quién será el próximo presidente de Perú, y "hacer un pronóstico hasta que no haya un resultado oficial es como jugar a la lotería", afirmó Daza.No obstante, destacó que la posibilidad de gobernar de cada candidato va a depender de su programa político, y a su juicio si Fujimori gana, no debe seguir los pasos de su padre; mientras Castillo, deberá abrir las compuertas de la participación a todos los sectores democráticos y progresistas.En todo caso, Daza destacó que lo decisivo será si el proyecto que alguno de los dos decida aplicar, sea aceptado o no por la población, quien tendrá la última palabra.

