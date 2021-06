https://mundo.sputniknews.com/20210609/recesion-devaluacion-e-inflacion-crisis-en-libano-entre-las-peores-de-la-historia-reciente-1113078722.html

Recesión, devaluación e inflación: crisis en Líbano, entre las peores de la historia reciente

Recesión, devaluación e inflación: crisis en Líbano, entre las peores de la historia reciente

El Banco Mundial consideró la crisis actual en el país árabe como una de las tres peores del mundo desde la década de 1850.

2021-06-09T22:15+0000

2021-06-09T22:15+0000

2021-06-09T22:15+0000

contante y sonante

devaluación

saad hariri

inflación

líbano

crisis económica

arabia saudí

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1113078420_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_faa0f8661a78bec24416ed0129c761c2.jpg

Recesión, devaluación e inflación: crisis en Líbano entre las peores de la historia reciente El Banco Mundial consideró la crisis actual en el país asiático como unas de las tres peores del mundo desde de la década de 1850. Sobre su origen y situación actual Sputnik dialogó con Said Chaya, licenciado en ciencia política, docente y actual presidente de la Unión Cultural Argentino-Libanesa.

Desde 2018 el Producto Bruto Interno del Líbano viene en caída libre. Solo en dos años y medio el PBI per cápita cayó 40%. Por este motivo el Banco Mundial indicó que esta es "posiblemente una de las tres peores crisis desde mediados del siglo XIX".Solo en el año 2020 la inflación trepó casi 85% y el tipo de cambio extraoficial no deja de fluctuar dejando de manifiesto una moneda fuertemente devaluada. De acuerdo con el organismo internacional la situación se debe a la "desastrosa y deliberada inacción política".Según explicó a Sputnik el licenciado en Ciencias Políticas y docente Said Chaya, el origen puede rastrearse a 2017 pero se evidencia en 2018. Ese año Arabia Saudita y sus aliados dejaron de financiar al país asiático. Esto fue luego repetido por Francia y el resto de Europa debido al incumplimiento de metas económicas y financieras, y que fue agravado por la decisión de mantener el tipo de cambio fijo.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Argentina, por AM del Plata los viernes de 8 a 9hs.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

líbano

arabia saudí

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, devaluación, saad hariri, inflación, líbano, crisis económica, arabia saudí, francia