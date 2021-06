https://mundo.sputniknews.com/20210609/que-son-las-ondas-de-elliot-y-que-dicen-sobre-el-futuro-del-bitcoin-1113066192.html

¿Qué son las Ondas de Elliot y qué dicen sobre el futuro del bitcóin?

El desplome que sufrió el precio del bitcóin durante el mes de mayo y parte de lo que va de junio podría no haber terminado. Si se tiene en cuenta lo que... 09.06.2021, Sputnik Mundo

El sector de las criptomonedas vive momentos inciertos. La cotización del bitcoin, la principal moneda digital del mundo, ha perdido más del 45% de su valor en un mes y ha arrastrado con ella a las demás criptodivisas.Al momento de publicar este artículo, un bitcóin cuesta unos 34.000 dólares y muchos analistas creen que el precio de la criptomoneda podría estabilizarse alrededor de los 30.000 dólares.Sin embargo, la llamada Teoría de las Ondas de Elliot deja la puerta abierta para que el bitcóin siga en caída libre hasta los 20.000 dólares durante las próximas semanas.No obstante, el experto explicó que esta onda correctiva de Elliot podría quedar invalidada si el precio del bitcóin logra alcanzar los 42.000 dólares, "lo que plantearía una posible vuelta a la zona de máximos".¿En qué consiste la Teoría de las Ondas de Elliot?La Teoría de las Ondas de Elliott fue propuesta por el economista estadounidense Ralph Nelson Elliott en los años 30. Él descubrió que los mercados de acciones no se comportan aleatoriamente, sino que tienden a seguir las leyes de la naturaleza basados en ratios de Fibonacci. La conclusión que sacó es que los movimientos de los mercados pueden predecirse y medirse de verdad. Sin embargo, no se trata de un concepto sencillo y toma tiempo entenderlo y aplicarlo.En su teoría, Elliot señala que los valores se mueven en cinco patrones (I, II, III, IV y V) u ondas en la misma dirección de la tendencia principal, y en tres ondas en contra de la tendencia principal (a, b, y c). De acuerdo con este modelo, el precio del bitcóin estaría ahora mismo en la ola correctiva c y esta podría no haber alcanzado aún el llamado punto de soporte desde donde reinicia su ascenso.

