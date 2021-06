https://mundo.sputniknews.com/20210609/putin-critica-la-idea-de-zelenski-de-excluir-a-los-rusos-de-los-pueblos-autoctonos-de-ucrania-1113074564.html

Putin critica la propuesta de Zelenski de excluir a los rusos de los pueblos autóctonos de Ucrania

Putin critica la propuesta de Zelenski de excluir a los rusos de los pueblos autóctonos de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La propuesta del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, de excluir a los rusos de la lista de pueblos autóctonos de Ucrania es un fenómeno... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T18:10+0000

2021-06-09T18:10+0000

2021-06-09T18:35+0000

internacional

volodímir zelenski

ucrania

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1112146617_0:55:3445:1993_1920x0_80_0_0_9e5428504dbe9588c49221df9082fc55.jpg

Zelenski presentó previamente a la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) el proyecto de ley "Sobre los pueblos autóctonos de Ucrania", marcado como impostergable, que define los derechos de la población autóctona del país. Los rusos no figuran en ese documento entre los pueblos autóctonos.El presidente subrayó que "se trata de un fuerte golpe contra el pueblo ruso en general. Por supuesto que eso no nos puede dejar indiferentes".Según el jefe de Estado, "no hay ni habrá ninguna reacción" de Occidente ante el proyecto de ley propuesto por Zelenski.Putin instó a recordar algunos momentos del pasado, en particular, la manera en que fue creada Ucrania, proceso que catalogó de "legado del período soviético"."Los bolcheviques, al organizar la Unión Soviética, crearon las repúblicas soviéticas y Ucrania. Podemos recordar el proceso de su adhesión a Rusia, que esos territorios comenzaron a formar parte del Estado ruso en 1654", destacó.El mandatario recalcó que "en aquel entonces las personas que habitaban en esos territorios, que en las realidades actuales corresponde a tres regiones, esa gente se consideraba y se llamaba rusa y ortodoxa", recalcó el mandatario.Putin afirmó que en los archivos hay documentos que lo prueban, pues esas personas se describían igualmente como "rusos y ortodoxos".El líder ruso indicó que se trata de una buena idea para un nuevo artículo, similar al que él con anterioridad redactó sobre la Segunda Guerra Mundial.La Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), condenó la iniciativa del presidente de Ucrania, así como instó a los parlamentarios europeos a emitir su opinión al respecto.Los parlamentarios rusos igualmente denunciaron que millones de rusos (el 17,2% de la población ucraniana, según el último censo), centenares de miles de bielorrusos (0,57%) y de moldavos (0,54%), que son las minorías étnicas más numerosas de Ucrania, de un plumazo se privan del derecho de considerarse pueblos autóctonos del país.En caso de ser aprobada esa ley, los húngaros, los judíos, los búlgaros y los griegos tampoco podrán considerarse pueblos autóctonos, según los diputados rusos.La Duma declaró que califica el proyecto de ley presentado por el presidente de Ucrania como un "ultraje a la memoria histórica y un nuevo intento de meter la cuña entre los pueblos ucraniano, ruso y otros pueblos autóctonos de Ucrania" y señaló que confirma sus anteriores conclusiones sobre el carácter nefasto de la política étnica que aplican las autoridades ucranianas, al socavar sus propias Constitución y leyes e incumplir los compromisos internacionales asumidos.

https://mundo.sputniknews.com/20201208/la-vida-post-mortem-de-la-urss-asi-se-desperdicio-el-legado-economico-del-gigante-comunista-1093765898.html

https://mundo.sputniknews.com/20210126/la-discriminacion-del-idioma-ruso-en-ucrania-se-maneja-desde-eeuu-1094227751.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volodímir zelenski, ucrania, vladímir putin, rusia