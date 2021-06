https://mundo.sputniknews.com/20210609/no-quieren-ser-carne-de-canon-putin-afirma-que-la-mitad-de-los-ucranianos-rechaza-la-otan-1113074877.html

"No quieren ser carne de cañón": Putin afirma que la mitad de los ucranianos rechaza la OTAN

"No quieren ser carne de cañón": Putin afirma que la mitad de los ucranianos rechaza la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — La mitad de los ucranianos está en contra del ingreso de Ucrania en la OTAN porque no quiere ser "carne de cañón", declaró el presidente... 09.06.2021, Sputnik Mundo

"Al menos el 50% de los habitantes de Ucrania no quiere que su país ingrese a la OTAN, son inteligentes", señaló en declaraciones a un programa televisivo del canal Rossiya 24.El mandatario apuntó que todavía no hay garantías de que Ucrania esté fuera de la Alianza Atlántica."Los socios estadounidenses ahora dicen que no han prometido nada a Ucrania (...) Podemos imaginar, que un plan del ingreso de Ucrania en la OTAN se está examinando, nadie ha dicho que no", sostuvo.

