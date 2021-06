https://mundo.sputniknews.com/20210609/lavrov-rusia-no-tiene-las-ambiciones-de-superpotencia-1113054962.html

Lavrov: Rusia no tiene ambiciones de superpotencia

Lavrov: Rusia no tiene ambiciones de superpotencia

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú no tiene las ambiciones de una superpotencia ni el deseo de... 09.06.2021, Sputnik Mundo

"No tenemos ambiciones de superpotencia, por mucho que alguien pretenda afirmarlo, y tampoco ese ímpetu mesiánico con que nuestros socios occidentales intentan extender a todo el planeta su agenda de valores democráticos. Sabemos desde hace mucho que las pretensiones de imponer un modelo de desarrollo desde el exterior no lleva a nada bueno", dijo al intervenir en el foro Lecturas Primakov.La actual estructura del mundo representa en sí un conjunto de acuerdos conseguidos entre los Estados vencedores en la II Guerra Mundial, y Rusia opondrá resistencia a aquellos que decidan poner en tela de juicio los resultados de esta guerra, señaló.Cumbre Putin-BidenA Rusia le interesa que la próxima reunión del presidente Vladímir Putin con su homólogo estadounidense, Joe Biden, culmine con resultados positivos, aseguró Lavrov.Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa reiteró que su país no tiene grandes expectativas respecto a ese primer cara a cara de Putin y Biden programado para el 16 de junio en Ginebra."No tenemos grandes expectativas ni ilusiones de que se avecine algún avance, pero existe una necesidad objetiva de intercambiar opiniones al más alto nivel sobre qué amenazas ven Rusia y Estados Unidos como las dos mayores potencias nucleares", indicó.El canciller ruso destacó la importancia del mero hecho de que los dos líderes se reúnan y hablen, y reiteró la apuesta de Moscú por dialogar con Washington.Al mismo tiempo, recordó que la normalización de las relaciones bilaterales debe basarse en los principios de la igualdad, el respeto mutuo y la no intervención en los asuntos del otro."Son condiciones indispensables no solo para mantener un diálogo normal, previsible y estable, sino para acabar con la crispación acumulada entre nuestros países. Nosotros estamos listos para esta conversación honesta", puntualizó."Occidente no está preparado para un diálogo honesto"Los representantes de Occidente no aspiran a sostener un diálogo honesto con Moscú, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.Rusia contribuirá enérgicamente a promover los cambios pacíficos y el policentrismo, basado en el liderazgo colectivo de los principales Estados, en la solución de los problemas globales, dijo."Pero somos realistas y no podemos menospreciar la resistencia de nuestros socios occidentales, incluso diría su renuencia agresiva de reconocer la realidad objetiva, ni la aspiración del Occidente colectivo a garantizarse una situación privilegiada en la palestra internacional, cueste lo que costara", agregó.Occidente se niega a sostener una conversación honesta relativa a la propuesta de declarar moratoria sobre el despliegue de los cohetes de alcance medio y más corto en Europa, recordó Lavrov."Después de que EEUU destruyó muchos acuerdos, por ejemplo el relativo a los cohetes de alcance medio y más corto, propusimos declarar la moratoria voluntaria sobre su despliegue, al menos en Europa. Pero a pesar de que ofrecimos unos mecanismos de verificación del cumplimiento de tal moratoria, Occidente sigue esquivando una conversación honesta", constató.El Tratado de Liquidación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto dejó de regir el 2 de agosto de 2019. EEUU suspendió a inicios de 2019 sus obligaciones derivadas de este tratado con el pretexto de que Rusia lo estaba infringiendo. Moscú rechazó estas acusaciones.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció más tarde que Rusia también suspendía su compromiso con este tratado, pero al mismo tiempo declaró que Moscú no desea implicarse en una nueva carrera armamentista.Dijo, en particular, que Rusia, al mostrar buena voluntad, está preparada para renunciar al despliegue en su parte europea de los cohetes 9M729, si la OTAN da pasos similares. Además propuso a la Alianza Atlántica inspeccionar recíprocamente los sistemas Aegis Ashore instalados en Europa y los misiles 9М729 emplazados en la región de Kaliningrado (enclave ruso en la región báltica).

