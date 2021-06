https://mundo.sputniknews.com/20210609/hallan-un-meme-racista-en-el-ordenador-de-hunter-biden-eres-mi-negro-barack-1113071893.html

Hallan un meme racista en el ordenador de Hunter Biden: "Eres mi negro, Barack"

Hallan un meme racista en el ordenador de Hunter Biden: "Eres mi negro, Barack"

Hunter Biden, hijo del presidente de EEUU, Joe Biden, volvió a estar en el centro de atención luego de que el tabloide Daily Mail compartiera otro lote de... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T17:15+0000

2021-06-09T17:15+0000

2021-06-09T17:29+0000

internacional

hunter biden

racismo

joe biden

barack obama

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1113073162_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_97b4943bd898e29a0f430a7b05e7fd37.jpg

La foto que descargó en junio de 2017 muestra a Joe Biden abrazando al entonces mandatario estadounidense, Barack Obama.Aunque no está claro por qué Hunter guardó este ofensivo meme en su ordenador, también llamó nigga en reiteradas ocasiones a su abogado George Mesires, aunque no es afroamericano. En uno de los mensajes, se dirige a él diciendo que "solo le quiere porque es negro". En el ordenador del hijo del presidente también se hallaron numerosos vídeos y fotos pornográficos descargados de internet, incluidas las imágenes de una orgia interracial con una mujer blanca y varios hombres afroamericanos.Por su parte, el padre de Hunter, Joe Biden —quien en su momento fue el vicepresidente de la Administración Obama— parece no compartir los puntos de vista de su hijo. Así, se convirtió en el primer presidente de EEUU en 100 años en visitar el lugar de la masacre racial de Tulsa, durante la cual una turba de blancos incendió y saqueó un barrio afroamericano entero, Greenwood.A principios de junio, el mismo tabloide informó de una relación extramarital de Hunter con una bailarina exótica llamada Lunden Roberts, con quien supuestamente tuvo una hija.

https://mundo.sputniknews.com/20210212/instagram-expulsara-a-los-usuarios-que-escriban-insultos-racistas-como-lo-lograra--1102349723.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hunter biden, racismo, joe biden, barack obama, eeuu