https://mundo.sputniknews.com/20210609/espana-aprueba-la-vacunacion-de-la-seleccion-espanola-de-futbol-para-la-eurocopa-1113065653.html

España aprueba la vacunación de la selección española de fútbol para la Eurocopa

España aprueba la vacunación de la selección española de fútbol para la Eurocopa

MADRID (Sputnik) — El Ministerio de Sanidad de España dio luz verde a la vacunación de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol de... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T14:38+0000

2021-06-09T14:38+0000

2021-06-09T14:38+0000

españa

eurocopa 2021

vacuna contra coronavirus

selección de fútbol

fútbol

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1113065760_0:0:588:332_1920x0_80_0_0_33eaa52dd0367d742ee5f45efbf92148.jpg

"Sanidad ha decidido que los internacionales sean vacunados al igual que los deportistas olímpicos", avanza la cadena pública RTVE en su edición web, citando a fuentes gubernamentales.De acuerdo con esta información, el combinado nacional será vacunado por el Ejército, por lo que su inoculación no supondrá un gasto extra para las administraciones autonómicas, encargadas del proceso de vacunación en cada territorio.Estaba previsto que la vacunación de la selección española fuese aprobada el 8 de junio en la reunión semanal de la Comisión de Salud Pública, pero finalmente este órgano se inhibió, dejando la decisión en manos del Gobierno.El debate sobre la conveniencia o no de vacunar al combinado nacional llega después de que el capitán del equipo, Sergio Busquets, diera positivo por coronavirus el 6 de junio, lo que obligó a aislar al equipo, sustituido por el plantel de la sub-21 en el amistoso disputado el martes contra Lituania.En adición, el defensa Diego Llorente dio positivo en la noche del 8 de junio. Según los protocolos de la Real Federación Española de Fútbol, si se produjera un tercer positivo la situación ya se elevaría a la categoría de brote, lo que obligaría a imponer medidas adicionales.Para estar preparado ante cualquier eventualidad, el seleccionador nacional, Luis Enrique, convocó a otros 17 jugadores que se entrenan en una burbuja paralela a los componentes de la lista original por si fuera necesario incluirlos en el equipo de cara a la Eurocopa.La decisión de inmunizar a la selección de fútbol generó un aluvión de críticas, ya que hasta el momento el reparto de vacunas en España siguió criterios relacionados con la edad, el estado de salud del receptor o su desempeño, dando prioridad a trabajadores esenciales como sanitarios o docentes.La Plataforma de Organizaciones de Pacientes emitió un comunicado el 8 de junio lamentando que "las personas con enfermedades crónicas siguen siendo invisibles ante la vacunación de la COVID-19" mientras se prioriza a deportistas de élite que "no necesitan ser urgentemente inmunizados por motivos de salud graves".Ante este tipo de críticas, la respuesta del Gobierno consistió en defender que la selección de fútbol merece ser una excepción en el proceso de vacunación porque sus integrantes representarán a todo el país en una competición de alto nivel.

https://mundo.sputniknews.com/20210524/espana-va-a-la-eurocopa-a-buscarse-a-si-misma-1112499945.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurocopa 2021, vacuna contra coronavirus, selección de fútbol, fútbol, deportes