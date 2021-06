https://mundo.sputniknews.com/20210609/engano-paranoico-china-critica-la-ley-de-eeuu-que-busca-contener-su-desarrollo-tecnologico-1113062823.html

"Engaño paranoico": China critica la ley de EEUU que busca contener su desarrollo tecnológico

"Engaño paranoico": China critica la ley de EEUU que busca contener su desarrollo tecnológico

El Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley que prevé destinar unos 250.000 millones de dólares al desarrollo del sector tecnológico nacional en un intento de...

El proyecto, bautizado como Ley de innovación y competencia, contempla la inversión de 190.000 millones de dólares para fortalecer la investigación y desarrollos de tecnologías en EEUU. Además, destina otros 52.000 millones a incrementar la investigación y producción de chips y equipos de telecomunicaciones.El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que este proyecto de ley es una de las iniciativas legislativas más importantes de los últimos tiempos y tendrá un gran impacto en la economía de EEUU.La propuesta de ley, aprobada con 63 votos a favor y 32 en contra, también contempla una serie de medidas que apuntan directamente a China, como la prohibición de que los funcionarios públicos utilicen la aplicación Tik Tok y un veto a los fabricantes chinos de drones.La legislación también autoriza nuevas sanciones a los funcionarios chinos por una variedad de delitos, incluidos ataques cibernéticos, robo de propiedad intelectual y presuntas violaciones de derechos humanos contra la minoría Uigur en la provincia de Xinjiang.China, por su parte, no ha tardado en reaccionar a la decisión del Senado estadounidense.El Comité de Asuntos Exteriores de la máxima legislatura de China calificó el proyecto de ley como un intento de interferir en los asuntos internos del país y privarlo de su "derecho legítimo al desarrollo a través de la tecnología y el desacoplamiento económico", según un informe de la agencia oficial de noticias Xinhua.El ente chino también fustigó el proyecto de ley estadounidense por estar lleno de la "mentalidad de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos". China, la nueva 'amenaza roja'El Congreso de EEUU, ligeramente dominado por los demócratas, suele estar muy polarizado en casi todos los temas de interés nacional.Sin embargo, hay un asunto en particular en el que ambos partidos parecen no tener problemas para llegar al consenso: la supuesta amenaza que representa China a la seguridad nacional de EEUU.Ley de innovación y competencia es el último eslabón de una cadena de declaraciones y decisiones oficiales que buscan establecer en la opinión pública estadounidense la idea de que China es la nueva amenaza roja.Si bien es cierto que el intercambio de acusaciones públicas y la intensidad de la guerra económica han disminuido con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, en la realidad la Administración de Joe Biden no ha hecho ningún esfuerzo para enmendar las maltrechas relaciones con Pekín. Todo lo contrario. En abril pasado la directora de la Inteligencia Nacional de EEUU, Avril Haines, confirmó ante el comité de Inteligencia del Senado que China es el gran enemigo a vencer.Y para que su advertencia no se quedara en palabras vacías, Haines blandió el fantasma de los todopoderosos hackers chinos que estarían acechando las infraestructuras de EEUU para atacarlas en cualquier momento."[China] También tiene capacidades cibernéticas sustanciales que, si se implementan, como mínimo, pueden causar interrupciones temporales localizadas en la infraestructura crítica dentro de los Estados Unidos", explicó.¿Patadas de ahogado?El proyecto de ley aprobado por el Senado estadounidense parece ser la respuesta a Made in China 2025, el plan estratégico que lanzó Pekín en 2015 para desarrollar el sector nacional de las manufacturas y lograr una mayor independencia tecnológica.En principio, el Gobierno chino tenía previsto destinar unos 300.000 millones de dólares a esta iniciativa. Sin embargo, con la llegada de la pandemia Pekín ha pisado el acelerador y quintuplicó esa cifra hasta los 1.4 billones de dólares.Desde que fue anunciado hace 6 años, Made in China 2025 no ha sido bien visto por los círculos políticos estadounidenses. El influyente think tank Consejo de Relaciones Exteriores dijo en 2018 que el plan chino es “una amenaza al liderazgo tecnológico de EEUU”.La Administración de Donald Trump intentó obstaculizar el avance de China con sus medidas arancelarias proteccionistas y la cacería de brujas que desató contra las empresas tecnológicas de ese país. Sin embargo, llegó la pandemia y el mundo entero se dio cuenta -incluido EEUU- de cuánto dependemos de China y, sobre todo, de la gran ventaja que el gigante asiático tiene en la carrera por liderar el sector mundial de las tecnologías en las próximas décadas.Y mientras los senadores estadounidenses celebran la aprobación de la Ley de innovación y competencia, que ahora deberá ser firmada por el presidente Biden para que se convierta en realidad, China tiene sus ojos puestos en objetivos mucho más ambiciosos.Este año Pekín tiene previsto lanzar su iniciativa China Standards 2035 (Estándares de China 2035). Un ambicioso plan que busca definir cómo funcionará la próxima generación de tecnologías como las redes 5G, la Inteligencia Artificial y las cadenas de bloques (blockchain) en todo el mundo. La respuesta de EEUU al desafío tecnológico planteado por China parece haber llegado tarde.

