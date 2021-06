https://mundo.sputniknews.com/20210609/el-presidente-mexicano-tilda-de-cobarde-al-hombre-que-abofeteo-a-macron-1113070581.html

El presidente mexicano tilda de "cobarde" al hombre que abofeteó a Macron

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "cobarde" al manifestante que abofeteó a su par de Francia... 09.06.2021, Sputnik Mundo

"El que recurre a una agresión se exhibe como cobarde, hay que optar siempre por la no violencia", dijo el jefe de Estado mexicano al referirse al incidente que se volvió viral en redes sociales el 8 de junio.La bofetada ocurrió durante un acto público realizado en el departamento de Drome (sureste).López Obrador hizo el comentario durante la firma de un contrato con las compañías Alstom de Francia y Bombardier de Canadá por unos 1.800 millones de dólares para construir vagones y sistemas ferroviarios para el turístico Tren Maya, al que asistieron el embajador francés, Jean-Pierre Asvazadourian, y el diplomático canadiense Graeme C. Clark.Macron se refirió al hecho en Francia diciendo que era un incidente aislado que no debía eclipsar otros temas importantes.

