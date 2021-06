https://mundo.sputniknews.com/20210609/eeuu-apoyara-a-mexico-con-130-millones-para-poner-en-marcha-una-reforma-laboral-1113066006.html

EEUU apoyará a México con $130 millones para poner en marcha una reforma laboral

"De parte de ella [Harris] y el Gobierno estadounidense es una prioridad atender a los trabajadores, me lo expresó, se llegó a un acuerdo y estamos trabajando para que se garanticen los derechos de los trabajadores en Canadá, México y EEUU, el anterior tratado no contenía lo laboral", dijo el mandatario en conferencia de prensa. El gobernante explicó que el interés del gobernante Partido Demócrata que llevó a la Casa Blanca al presidente Joe Biden, cuyo mandato comenzó en enero de 2020, se debe a que "tiene mucha vinculación con los sindicatos".López Obrador admitió que en las relaciones laborales en este país se debe aumentar el salario para abolir la brecha con sus socios de Norteamérica."No es posible que en EEUU se paguen 15 dólares la hora a un trabajador que se lleva a cabo la misma labor, y en México 15 dólares el día, como en la industria automotriz", dijo el jefe de Estado.Relató además que durante la reunión del 8 de junio con Harris, quien llegó procedente de Guatemala, "fue muy buena para fortalecer nuestras relaciones con EEUU y Canadá, para desarrollar el T-MEC, y en otros temas que tienen que ver con la migración hay coincidencias plenas".El éxodo centroamericano se ha incrementado este año, con más de 178.000 detenciones de migrantes indocumentados en abril pasado en EEUU, que superan en más de diez veces a las realizadas en abril de 2020. Entre telones y migraciónLópez Obrador relató que la reunión con Harris en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia oficial, "fue tan buena que le dije presidente" en el acto de recibimiento, cuando la llamó "Kabala"."Me 'camuqué', mis adversarios dicen que ya estoy chochando, a lo mejor en eso tienen razón, no soy infalible, fue muy buena reunión muy respetuosa, ellas es muy inteligente, muy amiga de México", recordó de buen humor.El gobernante calificó el encuentro como agradable, en el que "se rompió el protocolo, el ceremonial, recorrimos todo el Palacio Nacional, disfrutó de los murales de Diego Rivera, se enseñó lo majestuoso de este palacio que se construyó encima de las obras de arquitectura que era Tenochtitlán", que fue capital del imperio mexica.López Obrador relató a Harris que el edificio "tiene cinco siglos, fue Palacio Virreinal, dos veces quemado por el pueblo en el periodo de la colonia, reconstruido, tomado por invasores estadounidenses que izaron la bandera, una gran ofensa en 184, cuando nos quitaron la mitad de nuestro territorio (Texas)".También expuso que la actual sede del Ejecutivo "fue palacio imperial con Maximiliano y Carlota durante el imperio" de los Habsburgo (1863 y 1867) y aquí despachó y murió el presidente más grande de México: Benito Juárez", en el siglo XIX.Además reseñó que otro de los temas abordados fue "abrir lo más pronto posible la frontera por completo, porque nunca ha estado cerrada del todo", dado que se permiten las actividades esenciales (comercio automotriz, energético y construcción).La visita responde al planteamiento de López Obrador para el impulso del desarrollo en el sureste de México y Centroamérica, para que la población no emigre por pobreza y violencia en sus lugares de origen sino que sea opcional.El comercio total entre México y EEUU ascendió en los primeros cuatro meses de este año 2020, a 208.642.000 de dólares, que representa 14,8% del total del comercio estadounidense con el mundo, según datos de la Oficina del Censo de EEUU, publicado recién el 8 de junio.Esa cifra ubica al país latinoamericano como el principal socio comerciales de la potencia norteamericana, adelante de Canadá y China, con 14,4 y 14% respectivamente.

