Cena para uno: captan una penosa foto de Alex Rodriguez tras su ruptura con JLo | Fotos

Cena para uno: captan una penosa foto de Alex Rodriguez tras su ruptura con JLo | Fotos

Parece que el exjugador de los Yankees Alex Rodriguez no puede disfrutar de la soltería mientras su ex, Jennifer Lopez, pasa un buen rato con Ben Affleck. Por... 09.06.2021, Sputnik Mundo

Las fotos muestran al famoso exbeibolista, triste y pensativo, cenando solo en una terraza al aire libre. En una de las imágenes, incluso se le puede ver secándose las lágrimas, aunque no se puede decir con certeza si realmente está deprimido o si no es más que cansancio."¡Eso pasa cuando no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes!", comentó un usuario de Instagram, en referencia a los rumores de que fue una aventura amorosa de ARod la razón de su ruptura con JLo. "El que a hierro mata a hierro muere, ya sabes que se siente, ¿verdad?", expresó otro internauta.Mientras tanto, la diva del Bronx pasa cada vez más tiempo con el oscarizado actor y guionista Ben Affleck, con quien estuvo comprometida a principios de la década de 2000. La relación de Lopez con Alex Rodriguez comenzó en 2017. En septiembre de 2019, Rodriguez y Lopez celebraron su fiesta de compromiso, pero pospusieron dos veces la boda a causa de la pandemia. Y en abril de 2021, la pareja anunció su ruptura. "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo", afirmaron.

