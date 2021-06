https://mundo.sputniknews.com/20210609/atento-al-extraordinario-eclipse-en-el-cielo-espanol-se-podra-ver-por-la-manana-1113060887.html

Atento al extraordinario eclipse en el cielo español: se podrá ver por la mañana

Atento al extraordinario eclipse en el cielo español: se podrá ver por la mañana

No hace falta madrugar o quedarse hasta las tantas de la madrugada para poder ver este excepcional acontecimiento astronómico. Eso sí, evita mirar directamente... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T12:58+0000

2021-06-09T12:58+0000

2021-06-09T12:59+0000

españa

cielo

observación

astronomía

eclipse solar

Durante la mañana del jueves 10 de junio de 2021 será posible observar un eclipse parcial de Sol desde distintos puntos de la geografía española. El Sol será parcialmente ocultado al interponerse la Luna entre el Sol y el observador y el solapamiento máximo se calcula que se produzca, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), sobre las 11:40 horas para Madrid.Dado que los eclipses requieren del alineamiento casi perfecto de los tres astros, se dan muy pocas veces a lo largo del año. El último eclipse solar visible de manera parcial en España tuvo lugar el 21 de agosto de 2017 y el siguiente, también parcial, se espera que ocurra el 25 de octubre de 2022, en el noreste de la península e islas Baleares. No será hasta dentro de cinco años, en concreto hasta el 12 de agosto de 2026, cuando se verá un eclipse visible total. En la práctica, el número de eclipses que se dan cada año es de entre 4 y 7, incluyendo los de Sol y Luna, pero no todos pueden ser vistos tan fácilmente como en esta ocasión. No mires al Sol directamenteEl Observatorio Astronómico Nacional ha publicado una serie de recomendaciones para asegurar de manera segura su observación. En primer lugar, no debe mirar al Sol directamente, ni tampoco con gafas de sol. "Durante un eclipse parcial, el Sol nunca está totalmente cubierto por la Luna y por lo tanto mirarlo sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos, al igual que sucedería en un día cualquiera cuando no hay eclipse", aclaran. Tampoco con telescopios o aparatos electrónicos como cámaras.Lo ideal sería utilizar gafas de eclipse homologadas que son de usar y tirar, hechas de cartón, y que reducen la luz solar en un factor superior a 30.000 veces. Se pueden adquirir en la mayoría de ópticas y no se recomienda ser usadas con aparatos ópticos, aunque sí pueden superponerse a las gafas graduadas de uso habitual.El Instituto Geográfico Nacional de España y CNIG retransmitirá en directo el eclipse parcial de Sol a través de las observaciones con un telescopio situado en el Observatorio Astronómico Nacional de Madrid. La retransmisión se hará entre las 10:30 y las 12:40 horas (hora oficial peninsular), siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y se podrá visualizar en este enlace.

