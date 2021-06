https://mundo.sputniknews.com/20210609/amlo-reunion-con-kamala-harris-fue-tan-buena-que-le-dije-presidente-1113079882.html

AMLO: "Reunión con Kamala Harris fue tan buena que le dije presidente"

AMLO: "Reunión con Kamala Harris fue tan buena que le dije presidente"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que cometió un error al llamar a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris de "presidenta"... 09.06.2021, Sputnik Mundo

"Fue muy buena la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Fue tan buena que le dije presidente, me camuqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, a lo mejor en eso tienen un poco de razón, no soy infalible", explicó durante su tradicional rueda de prensa matutina. El verbo "camucarse" que no es ampliamente conocido en México proviene de camucar, que, de acuerdo el Diccionario de México de Juan Palomar, tiene tres acepciones:Se trata de una palabra de origen cahita, es decir una lengua yutoaztexa del noroeste y de uso exclusivo de Sonora. Sin embargo, su uso e registra en el sureste y noroeste del país.El martes pasado, el 9 de junio, Kamala Harris y López Obrador celebraron su primera reunión oficial. A la hora de recibir a la política estadounidense en el Palacio Nacional el presidente mexicno confundió su cargo y nombre."Presidenta Kabala, mucho gusto", dijo el mandatario.

