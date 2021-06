https://mundo.sputniknews.com/20210608/uso-del-bitcoin-sera-opcional-en-el-salvador-afirma-secretario-de-comercio-1113010145.html

Secretario de Comercio: uso del bitcóin será opcional en El Salvador

Secretario de Comercio: uso del bitcóin será opcional en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador, Miguel Kattán, afirmó que el dólar estadounidense seguirá siendo la moneda de... 08.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-08T00:06+0000

2021-06-08T00:06+0000

2021-06-08T00:07+0000

américa latina

criptomonedas

bitcóin

centroamérica

el salvador

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1109550783_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_a78af1d526080ac6c06cb42194db2302.jpg

Kattán intentó tranquilizar a la población sobre la inquietud generada por el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre la presentación a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley para convertir a El Salvador en el primer país que legaliza el uso de bitcóin."Dicen que [la criptomoneda] es fluctuante, que no se sabe cuánto vale de un día para otro: no se preocupe, usted va a comprar y vender en dólares. Si usted quiere usar el bitcóin lo hace, no es ninguna obligatoriedad, y todo en este mundo es fluctuante al día de hoy", acotó Kattán, quien es tío de Bukele.El funcionario destacó la existencia en El Salvador, específicamente en la playa El Zonte, de una comunidad que desde hace casi dos años realiza operaciones cotidianas en bitcóin, como la compra de pupusas, tomates, minutas y pan.Kattán recordó el temor que generó la dolarización de la economía salvadoreña en su momento.Agregó que el anteproyecto de ley que presentará Bukele estaría estructurado de tal manera que impida actos delictivos como el lavado de dinero.

criptomonedas, bitcóin, centroamérica, el salvador