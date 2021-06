https://mundo.sputniknews.com/20210608/sanchez-fernandez-la-dupla-hispanoargentina-certifica-su-entendimiento-1113033301.html

Sánchez-Fernández, la dupla hispanoargentina certifica su entendimiento

Sánchez-Fernández, la dupla hispanoargentina certifica su entendimiento

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inicia este 9 de junio, una gira latinoamericana con una primera parada en... 08.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-08T17:29+0000

2021-06-08T17:29+0000

2021-06-08T17:33+0000

alberto fernández

pedro sánchez

opinión y análisis

españa

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1113033754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ea1ae9bad171e712a18a680c172e012.jpg

Sánchez devuelve así al presidente argentino, Alberto Fernández, la visita que este le hiciera hace un mes a Madrid, en el que que le llegó a llamar ante los periodistas "mi amigo Alberto", prueba de la sintonía entre ambos.El mandatario argentino pasó por Madrid en mayo, en el contexto de su gira europea, para recabar apoyos en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.Y precisamente, el económico es el primer punto de los que se abordarán en la jornada que Sánchez pasará en Buenos Aires, adonde llegará acompañado por un grupo de representantes de empresas españolas, con los que participará en un foro empresarial entre ambos países.Segundo inversorEspaña es el segundo país por volumen de inversiones en Argentina, solo superado por Estados Unidos, y a pesar de que la pandemia está haciendo atravesar un mal momento a la economía de aquel país, para 2021 se prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de alrededor del 6%, según BBVA Research, el prestigioso servicio de análisis del banco español.En la reunión de esa jornada entre Sánchez y Fernández, el español le mostrará al argentino su apoyo en su reivindicación en torno a las sobretasas del FMI, un interés adicional en los préstamos de la entidad económica supranacional, que dificultan aún más el pago de la deuda al Estado argentino.Para la periodista argentina, Victoria Aramburu, cofundadora del medio de análisis en Youtube 'La Rueda Data', "el asunto de la deuda externa para Argentina es como un matrimonio de muchos años, que puede estar mejor o peor, pero que nunca se va a separar, es algo eterno, más o menos urgente, depende del Gobierno que lo administre".Además, esta periodista afincada en España considera que "el Gobierno de Alberto Fernández pierde por los dos lados: tiene que pagar la cantidad nunca antes vista que pidió Macri y no disfruta de ella, porque ese dinero se esfumó. Todo ello en un contexto sumamente difícil de pandemia", recuerda.Memoria bilateralPero el Gabinete Sánchez no quiso dar a este viaje un contenido únicamente económico. Se firmará también un memorando para impulsar la cooperación española en las investigaciones que lleven al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura argentina.Así, la secretaría de Estado de Memoria Democrática española dará todo tipo de facilidades a los investigadores españoles en las peticiones de documentación o archivos en las que se les pueda ayudar a este lado del Atlántico.La coeditora de 'La Rueda Data' explica que "este tipo de acuerdos habla bien del Gobierno de Sánchez" y sostiene que "Argentina es un ejemplo mundial de cómo se gestionó la memoria, la verdad y la justicia, después de la dictadura del 76. No así el caso español, donde todavía hay muchos cuestionamientos sobre el esclarecimiento de sus injusticias, en general, durante la dictadura franquista", remarca.En este sentido, Sánchez visitará la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy en día convertida en Museo Sitio de la Memoria, un memorial en un lugar cargado de simbolismo y de difíciles recuerdos, con el que aún no cuentan las víctimas de la dictadura franquista en España, al mismo nivel.Además y en una intensa jornada, también se firmará un programa de acción estratégica bianual (2021-23) en el que han participado casi todos los Ministerios del Gobierno español, así como una declaración conjunta para avanzar en materia de violencia de género.Encuentro con los "gallegos"El presidente español también sacará un hueco en la intensa y única jornada argentina del viaje para reunirse con todos los representantes de las asociaciones de españoles en territorio argentino, a los que aún hoy se les sigue llamando "gallegos", por la gran cantidad de emigrantes de esa región que llegaron al país sudamericano, fundamentalmente en la primera mitad del siglo pasado.El presidente español también sacará un hueco en la intensa y única jornada argentina del viaje para reunirse con todos los representantes de las asociaciones de españoles en territorio argentino.La colectividad española en Argentina es la mayor en el exterior, 500.000 miembros inscritos, y se pretende escuchar sus necesidades en estos duros momentos de pandemia que atraviesa el país sudamericano.Una intensa jornada, en fin, con la que se pretende certificar en la acción exterior española los importantes lazos que unen a ambos países, lejos en la distancia, pero siempre cerca en el corazón.

https://mundo.sputniknews.com/20210510/1112053252.html

https://mundo.sputniknews.com/20210528/argentina-sale-en-busca-de-los-nietos-apropiados-que-viven-en-el-exterior-1112676426.html

1

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jon Cordero

Jon Cordero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jon Cordero

alberto fernández, pedro sánchez, opinión y análisis, argentina