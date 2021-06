https://mundo.sputniknews.com/20210608/rusia-espera-que-la-cumbre-putin-biden-ayude-a-normalizar-las-relaciones-con-eeuu-1113014865.html

Rusia espera que la cumbre Putin-Biden ayude a normalizar las relaciones con EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú espera que la cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, programada para la semana que viene... 08.06.2021, Sputnik Mundo

"Como entidad, nos enfocamos en aquellos temas en los que esperamos que sea posible avanzar y lograr algún progreso", dijo Riabkov ante la prensa.El vicecanciller expresó la esperanza de que el encuentro de los dos líderes por lo menos permita "estabilizar las relaciones con EEUU".Riabkov añadió que la organización de la cumbre Putin-Biden está en plena marcha.El primer cara a cara entre Putin y Biden está programado para el próximo 16 de junio en Ginebra. La crisis en UcraniaLos presidentes de Rusia y EEUU abordarán Ucrania entre otros temas durante su reunión en Suiza; el líder estadounidense oirá una explicación exhaustiva de por qué no se logra avanzar hacia la eliminación del conflicto en Donbás, dijo este martes a los periodistas el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov.El diplomático indicó que lograr un progreso dependerá de la capacidad de EEUU de ponerse por encima de sus propios dogmas, de poner la solución del problema por encima de los intereses coyunturales y la intención de agradar a los que marcan la pauta en Kiev actualmente."No dudo de que el señor Biden oirá una viva y plena explicación de las causas de lo sucedido y de la falta del avance hacia la normalización, sobre quién es el responsable, y del papel que juega EEUU en todo eso", agregó.EEUU juega un papel destructivo en el conflicto ucraniano, afirmó Riabkov."Según el estado actual, es un papel bastante destructivo, y no hay indicios de que eso cambie para mejor bajo la presidencia de Biden", señaló.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

