Pfizer da explicaciones en el Congreso argentino sobre las negociaciones con el Gobierno

El primer laboratorio en presentarse ante los diputados fue Pfizer, aunque todavía no ha concretado ningún acuerdo de venta de vacunas con el Gobierno de Alberto Fernández. El gerente general de la compañía en Argentina, Nicolás Vaquer, informó al comienzo de su exposición que el laboratorio firmó con el Ejecutivo un acuerdo de confidencialidad el 11 de julio de 2020 "que es común en los procesos de negociación y que les permite compartir información abierta con el Gobierno y viceversa".El 25 de julio se adelantó al Ministerio de Salud, por videoconferencia, la oferta que dos días después se presentaría por escrito: se ofrecieron 13,2 millones de vacunas a partir de diciembre de 2020.El gerente de Pfizer señaló durante su rendición de cuentas que la ley de vacunas sancionada por el Congreso y promulgada por el Gobierno el pasado 6 de noviembre "no es compatible con las condiciones contractuales de Pfizer, que tienem que ver con la indemnidad y otras protecciones".El gerente del laboratorio estadounidense aseguró también que "Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado", según habían señalado algunos representantes oficialistas.Tampoco "hubo pedido de pagos indebidos, y es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas avanza en su estrategia contra la pandemia", añadió para descartar también algunas acusaciones provenientes de la oposición.En la actualidad Pfizer integra una mesa de negociación con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica para avanzar en un posible acuerdo.Cuestionado también por las patentas, Vaquer aclaró que "el cuello de botella" que se genera en la provisión de vacunas no está relacionada con las patentes, sino "la materia prima específica que se require para fabricarla".

