Pegar a alguien de clase alta: el reto violento de TikTok en España

Pegar a alguien de clase alta: el reto violento de TikTok en España

La "caza al pijo" consiste en golpear a un viandante por un barrio acomodado. En Madrid, una chica de 14 años ha sido identificada por la Policía después de un... 08.06.2021

Son muy pocos segundos. Una chica se acerca a otra de edad parecida y le pregunta: "¿Tú me conoces?". La otra, aturdida, contesta que no. E insiste en la negativa ante los ataques. No sirve para nada, la interlocutora mantiene su postura amenazante y termina —previa cuenta de tres— con una bofetada, un tirón de pelo, puñetazos y una patada. Al acabar, exclama: "¡No me ha tocado!".No era la primera vez del día. "La sexta de hoy", remata la chica. Las imágenes se propagaron por redes sociales y alertaron a la población: al parecer, respondían a un reto de la plataforma TikTok que se denomina "caza al pijo". Y consiste en, ni más ni menos, amedrentar a alguien que pasea por la calle en un barrio acomodado, con un estatus mayor. En este caso, ocurrió en el barrio de Chamartín de Madrid, al norte, con multitud de colegios e institutos privados y concertados.Agresiones injustificadas, espontáneas, que han puesto de relieve el peligro de estas iniciativas, conocidas en ocasiones por su nombre en inglés: challenge. En el caso de esta grabación, el desenlace ha sido con una detención por parte de la Policía y una cita con la fiscalía de menores, pues la protagonista tenía 14 años. Ricardo Gutiérrez, un portavoz de la Policía Nacional, explicaba en una intervención televisiva que en la zona de la paliza había revuelo por este tipo de actuaciones.La problemática de este tipo de acciones es la repercusión y el modelo. Mucha gente se lo toma como un juego. Y no considera la gravedad del asunto, más allá del hecho delictivo: aparte de los golpes, existe un daño moral y un posible trauma por verse expuesto en una situación desagradable en redes sociales. Dichas bandejas de contenido ofrecen un espacio inmenso donde hacer ciertos "desafíos" sin reflexionar sobre las consecuencias. Caben tanto coreografías como vídeos divulgativos, pero se mezclan con pruebas que pueden costar la vida. Las más famosas son las del blackout challenge, que consistía en ahogarse hasta perder la consciencia (y provocó la muerte de una niña en Italia y un niño de Chile), o las de la Ballena Azul, que se trataba de superar pruebas cada vez más difíciles a lo largo de 50 días.Muchas de las víctimas son usuarios jóvenes. Gente de entre 10 y 16 años que ven esto como una oportunidad para integrarse. Adolescentes, mayoritariamente, que desconocen los efectos. Tanto autoridades como pedagogos advierten que es fundamental estar al tanto, controlar en estas edades lo que siguen y comunicarse con quien los hace. Así se evitan escenas violentas como las de Madrid (anteriormente, hubo otra parecida en Sevilla, según recogen algunos medios) y otras tomas desagradables, como el caso del youtuber MrGranBomba, de nombre real Sergio Soler, que insultaba a la gente con cámara oculta y se llevó un guantazo después de apelar a un mensajero con un caranchoa.

