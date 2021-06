https://mundo.sputniknews.com/20210608/nina-migrante-de-cinco-anos-es-abandonada-en-la-frontera-sur-de-eeuu-1113040130.html

Niña migrante de cinco años es abandonada en la frontera sur de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU publicó imágenes de video que muestran a una niña migrante de cinco años... 08.06.2021, Sputnik Mundo

niños migrantes

migración

centroamérica

guatemala

américa latina

eeuu

"Agentes del sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) encontraron a una niña de cinco años no acompañada en el muro fronterizo, el lunes [7 de junio] por la mañana", dijo la CBP en un comunicado de prensa.El escrito agregó: "Los agentes observaron que dejaban a una niña pequeña cerca del final del muro fronterizo cerca de San Ysidro, California (oeste)".El comunicado dice que la niña es de Guatemala e informó a los agentes que sus padres están en Estados Unidos, pero que no tenía información de contacto de ellos.Además, la niña dijo que tiene un primo de siete años que todavía está en México con un hombre desconocido, según el comunicado.Los agentes de inmigración se han visto abrumados en la frontera sur de Estados Unidos, ya que cientos de miles de migrantes han estado llegando para solicitar asilo, según informes publicados.Miles de niños son introducidos de contrabando a Estados Unidos solos, sin un padre o tutor, cada mes para que no sean rechazados cuando son detenidos en la frontera.Muchas familias migrantes solicitantes de asilo han sido rechazadas en la frontera bajo una política de la época de Donald Trump (2017-2021) conocida como Título 42 que autoriza a las autoridades de inmigración de Estados Unidos a hacerlo debido a preocupaciones por el coronavirus.En la actualidad, Estados Unidos tiene alrededor de 17.000 niños migrantes no acompañados retenidos en instalaciones de cuidado federal temporal.Los niños finalmente son entregados en varios días a sus familiares en Estados Unidos.

