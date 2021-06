https://mundo.sputniknews.com/20210608/mira-gratis-los-partidos-de-las-eliminatorias-en-sudamerica-guia-completa-por-pais-1113044907.html

Mira gratis los partidos de las Eliminatorias en Sudamérica: guía completa por país

El fútbol es pasión de multitudes y, en tiempos en que la pandemia de COVID-19 todavía obliga a dejar vacías las tribunas sudamericanas, la televisación de los partidos se vuelve una cuestión vital para millones de fanáticos que siguen la marcha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Catar 2022.A diferencia de lo que sucede en las competiciones de clubes —en que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) centraliza la cesión de los derechos de televisión— en las Eliminatorias las asociaciones de cada país tienen la potestad de comercializar los derechos de los nueve partidos que disputan como locatarios según el calendario fijado.El hecho de que cada entidad haga sus propios acuerdos hace que la forma de ver al equipo nacional varíe en cada país, de modo que mientras algunos aseguran transmisiones gratuitas por televisión abierta, fanáticos de otros países todavía siguen sin poder ver a su selección sin pagar por un servicio para abonados.Catar 2022: ¿cómo ver gratis las Eliminatorias sudamericanas?Los partidos de la selección argentina pueden verse gratis por Televisión Pública, el canal estatal de la televisión abierta. El canal también permite ver los partidos vía streaming a través del sitio web tvpublica.com.ar, aunque solo desde territorio argentino.El canal público argentino también televisa en vivo algunos otros partidos de las Eliminatorias en los que no juega Argentina.Si bien la señal de televisión estatal Bolivia TV transmitirá los partidos de Bolivia en la Copa América 2021, no televisa los encuentros de la selección verde por las Eliminatorias. Esos solo pueden verse a través de Tigo Sports, en los operadores de cable, y en su versión móvil, Tigo Sports App.Todos los partidos de Brasil son transmitidos por televisión abierta por TV Globo. Para verlo vía streaming, es necesario descargar la aplicación globoplay, aunque habrá que abonar un paquete de al menos 99 reales mensuales (unos 19 dólares).Los chilenos pueden ver todos los partidos de la selección gratis a través de Chilevisión, un canal de televisión abierta que transmite tanto los encuentros de local como los de visitante. No es posible verlo gratis por streaming, un servicio para el que habrá que contratar los servicios de Estadio TNT o Zapping.Los partidos de la selección Colombia pueden verse gratis a través del canal de televisión abierta Caracol TV o vía streaming mediante su servicio Caracol Play.La selección ecuatoriana no es transmitida en vivo por televisión abierta. Cuando los partidos son emitidos por canales abiertos como Teleamazonas o Ecuador TV, lo hacen en diferido. Para ver los partidos en vivo, los fanáticos deben pagar 6 dólares mensuales par suscribirse a El Canal del Fútbol, una plataforma que tiene los derechos de la selección, para verlo a través de streaming.También pueden suscribirse a operadores de televisión para abonados como Direct TV, Claro TV o Movistar Play, siempre con un costo extra.Una transmisión conjunta de los canales abiertos Trece y Unicanal permiten a los paraguayos ver los partidos de la selección gratis.En Perú, la transmisión difiere cuando la selección nacional juega de local o visitante. Cuando los partidos son en Perú, la transmisión queda en manos de Latina TV; cuando es fuera de casa, transmite América TV.En Uruguay los partidos no son transmitidos por televisión abierta. Los interesados en seguir a la selección uruguaya deben pagar un servicio de televisión para abonados que incluya el canal VTV, propietario de los derechos de la celeste. Hasta 2020, los paquetes de televisión de pago no incluían las transmisiones por streaming, que recién fueron incorporadas en 2021.Los partidos de la vinotinto son transmitidos por el canal La Tele Tuya, un canal abierto que cuenta con los derechos de la selección de Venezuela, tanto de local como de visitante. En Venezuela, los partidos también pueden verse vía streaming gracias a TLT Play.

