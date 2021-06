https://mundo.sputniknews.com/20210608/la-petrolera-ypfb-y-la-empesa-rusa-gazprom-acuerdan-desarrollar-proyectos-de-gas-en-bolivia-1113031805.html

La petrolera YPFB y la empesa rusa Gazprom acuerdan desarrollar proyectos de gas en Bolivia

La petrolera YPFB y la empesa rusa Gazprom acuerdan desarrollar proyectos de gas en Bolivia

LA PAZ (Spuntik) — La petrolera estatal boliviana YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y la empresa rusa Gazprom lograron un nuevo acuerdo para... 08.06.2021

"Nuestra YPFB Corp acordó con la rusa Gazprom, en el XXIV Foro Económico de San Petersburgo, avanzar en una hoja de ruta para desarrollar inversiones y proyectos de inversión en Bolivia. También diseñaremos un convenio binacional para el desarrollo sectorial", publicó el gobernante en su cuenta de Twitter.Arce no dio más detalles y una fuente de YPFB dijo a Sputnik que no tenía información inmediata sobre el anuncio. Tras un acuerdo de 2018 entre los presidentes Evo Morales (2006-2019) de Bolivia y Vladímir Putin de Rusia, YPFB y Gazprom han negociado en años pasados proyectos conjuntos de exploración, producción e industrialización de gas natural, aunque no llegaron a firmar convenios definitivos.En enero de 2019, la firma rusa anunció su intención de invertir 1.200 millones de dólares en el proyecto de gas Vitiacua, tras realizar estudios preliminares.Según informes oficiales, Vitiacua tendría un potencial de producción de al menos 12 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a una cuarta parte de la producción total actual de Bolivia, que es destinada en gran parte a la exportación.Bolivia exporta gas natural Argentina y Brasil, que en conjunto reciben un promedio superior a 30 millones de metros cúbicos diarios.

