Kamala Harris a centroamericanos: 'No pasarán'

Los demócratas y la inmigraciónComo en el juego 'encuentre las siete diferencias', los demócratas siguen confirmando que sus políticas migratorias 'no tienen nada que envidiarle' a las denostadas del exmandatario Donald Trump. Desalentar la migración ilícita. Ese es el objetivo de la Administración Biden y que ha sido anunciado con firmeza por Harris en Guatemala, muy por el contrario de lo que muchos pudieran esperar de un Gobierno demócrata."La Administración Biden-Harris ganó las elecciones diciendo 'nosotros no somos favorables al muro de Trump, vamos a quitar ese racismo latente que está en la Administración Trump, y nosotros somos los amigos de todo el continente americano, y toda persona emprendedora que quiera venir aquí va a poder venir en las condiciones que sea. Y desde luego a los que ya están, los vamos a reconocer'", observa el analista.El poder de simplificación de Harris tiene arte: para ella, es decir, para el Gobierno demócrata, la migración de la gente, que en la mayoría de los casos no sólo huye de una pésima situación económica, sino también de una violencia incontrolable, se limita a una mera y casi leve coyuntura económica, sin más. Entonces, Harris dio su receta salvadora: se comprometió a ayudar a los guatemaltecos a "sentirse esperanzados quedándose en casa". La ayuda viene en camino, pregonó. Y anunció unas 'inestimables' ayudas por valor de 48 millones de dólares, más 40 extra, que solucionarán definitivamente todos los males que aquejan a esa parte del mundo y que hará que todos sus ciudadanos sean felices para siempre en sus casas."El que des una cantidad casi de limosna para intentar contentar, no es de recibo, cuando tu eres una de las razones por las cuales la injusticia social que se vive en esos países es la que está provocando esa migración", remacha el Dr. José Luis Orella.Biden y Trump: ¿tal para cual?¿Puede alguien imaginarse a Joe Biden coincidiendo en algo Donald Trump? La respuesta es 'sí'. Hay al menos un tema en el que coinciden y en el que hasta se podría pensar que trabajan juntos. Coinciden en que China es la culpable de la pandemia del COVID-19.Y es que Trump no tiene empacho en señalar a China como responsable del diseño y propagación del virus. Recientemente afirmó que EEUU y otras naciones deberían pasarle a China una factura de al menos 10 billones de dólares por la pandemia del coronavirus. "Exigimos indemnizaciones del Partido Comunista de China. China debe pagar", disparó.Sugirió asimismo que los países endeudados con China cancelen sus deudas con el gigante asiático, "como pago inicial de reparaciones" y se expresó a favor de que EEUU imponga aranceles del 100% a todos los productos importados desde China.Otra cosa muy distinta es que Biden, a diferencia de Trump, prefiera no acusar directamente a China, y delegue en otros esa 'misión': hace un par de semanas dio la orden a la CIA de redoblar esfuerzos para hallar los orígenes de la pandemia, donde una de las hipótesis a investigar es si el virus pudo haber surgido en un laboratorio. Biden solicitó a China cooperar con las investigaciones, dando a entender así quién es el 'sospechoso'.Elecciones siguen reñidas en PerúEste lunes los resultados parciales de las presidenciales en Perú daban un vuelco: el candidato izquierdista, el maestro Pedro Castillo, dio un sorpasso a la candidata Keiko Fujimori, quien ya se veía a sí misma como ganadora de los comicios de este 6 de junio.Algo que no es de extrañar, pues desde un primer momento en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales [ONPE] dio el primer boletín oficial, los resultados estavieron muy ajustados. Entonces, el mismo árbitro electoral explicó que los datos que ofrecía eran los resultados de las zonas urbanas y que recién se iban a empezar a computar los votos de las zonas rurales, donde tiene más apoyo Pedro Castillo. Así que a medida que fueron contabilizando los votos de las zonas rurales, Pedro Castillo fue subiendo hasta lograr sobrepasar a la candidata Keiko Fujimori, pero con un corto margen de diferencia.Día del Periodista en ArgentinaCada 7 de junio en Argentina se celebra el Día del Periodista. En conversación con Sputnik, Silvana Yarmoliuk Stróganova, directora del Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires, denunció que en circunstancias de la pandemia, no faltaron noticias falsas sobre las vacunas y que muchos periodistas no siempre estuvieron a la altura de sus deberes profesionales al permitirse quedar involucrados en esa lucha geopolítica, de poder, de laboratorios, junto a la vacuna y la salud del mundo.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

