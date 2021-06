https://mundo.sputniknews.com/20210608/fallo-masivo-provoca-la-caida-de-sitios-web-como-amazon-twitter-y-cnn-1113018388.html

Fallo masivo provoca la caída de sitios web como Amazon, Twitter y CNN

Decenas de redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo han sido afectados por una interrupción a gran escala. La falla, que se debió a un problema... 08.06.2021, Sputnik Mundo

Entre los medios afectados figuran gigantes como CNN, El País, The New York Times, The Guardian y Le Monde, entre otros. La popular tienda virtual Amazon y las redes sociales Twitter, Reddit y Twitch también sufrieron ciertos problemas técnicos, especialmente a la hora de cargar las imágenes y los emoticonos. Los internautas llenaron las redes con memes y bromas sobre el incidente:Pero, ¿a qué se debió la caída global? Resultó ser una avería en uno de los servidores del servicio Fastly que se dedica a la distribución de contenidos. Los ingenieros de la compañía ya lograron solucionar el problema.Y a tí, ¿también te han caído estas páginas? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

