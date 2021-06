https://mundo.sputniknews.com/20210608/el-presidente-de-la-suprema-corte-de-mexico-consulta-sobre-la-legalidad-de-la-extension-del-mandato-1113033519.html

El presidente de la Suprema Corte de México consulta sobre la legalidad de la extensión del mandato

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Zaldívar, anunció que consultará al pleno del Poder Judicial sobre... 08.06.2021, Sputnik Mundo

"Presentaré ante el pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en la que el Poder Judicial debe proceder en relación con el artículo transitorio décimotercero" de una reforma que contiene la prolongación de su mandato hasta 2024, dice Zaldívar en una carta.La ampliación del mandato fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo periodo de Gobierno termina en 2024, pero sectores opositores y dentro del propio oficialismo la consideran "inconstitucional".La reforma fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio.López Obrador dijo al conocer la misiva que "esa reforma solo se llevaría a la práctica si continúa el ministro Zaldívar, que es un hombre íntegro, honesto".El jefe del Ejecutivo agregó que "si cambia, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, solo en el derecho".Imparcialidad de la Suprema CorteEl presidente del máximo tribunal asegura que la Suprema Corte continuará siendo autónoma independiente e imparcial.En su misiva, el ministro se compromete a que "el Poder Judicial seguirá actuando con plena imparcialidad, autonomía e independencia, salvaguardando los derechos de toda la ciudadanía y el modelo de vida democrática e institucional", que establece la carta magna.El artículo vigente de la Constitución señala que "cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior".El "artículo transitorio" es considerado una "argucia legislativa" para eludir ese mandato de la Carta Magna.Según el presidente, el objetivo de la reforma es que "que no haya corrupción, que no haya nepotismo, o que los jueces están al servicio de los potentados, y que los jueces estén al servicio del pueblo".Los inusuales ataques del presidente al máximo tribunal agregan que los actuales ministros del Poder Judicial "no combaten la corrupción que ellos mismos propiciaron", agregó.En mayo pasado, el veterano diputado oficialista Porfirio Muñoz Ledo, explicó en entrevista con Sputnik su convocatoria a construir un "Frente Amplio en Defensa de la Constitución" para evitar que la Suprema Corte y los órganos autónomos se sometan al Poder Ejecutivo.

méxico

