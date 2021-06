El presidente colombiano recibe a delegados de CIDH que evalúan la situación de DDHH

https://mundo.sputniknews.com/20210608/el-presidente-colombiano-recibe-a-delegados-de-cidh-que-evaluan-la-situacion-de-ddhh-1113027639.html

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúa la... 08.06.2021, Sputnik Mundo

"A esta hora en la sede de la Cancillería [en Bogotá] el presidente Iván Duque se reúne con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] que se encuentran en Colombia", indicó la Presidencia de Colombia, que no aportó mayores datos sobre el encuentro.Duque está acompañado en el encuentro por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, y la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.Por parte de la CIDH se encuentra la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, acompañada por los secretarios ejecutivos Camina Koch, Maximiliano Duarte y María Claudia Pulido, confirmó la Presidencia de Colombia. La Comisión, cuyos integrantes arribaron a Colombia en diferentes horas desde el 6 de junio para evaluar denuncias sobre abusos de la Fuerza Publica en el marco del paro nacional, está liderada por Urrejola e integrada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.Asimismo, cuenta con el apoyo de la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y por personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva."La CIDH inicia su histórica visita de trabajo a Colombia. El primer día estará en Bogotá y Cali. La delegación tendrá varias reuniones con instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil; también tomará testimonios a quienes se hayan registrado", anunció la Comisión en su cuenta de Twitter.Según precisó, la agenda en Bogotá incluye reuniones con el presidente de la República, Iván Duque, con representantes de varios ministerios, incluido el de Defensa, y con la cúpula de la Policía Nacional, mientras que en la tarde tendrá reuniones temáticas con la sociedad civil."En Cali, la CIDH se reunirá con el Consejo Municipal; el Instituto de Medicina Legal y (Ciencias) Forenses; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y con la Unidad Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. En la tarde [sostendrá] encuentros temáticos con la sociedad civil", agregó. Denuncias en defensa de los DDHH en ColombiaSegún denuncias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, una organización defensora de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 1.246 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.Los datos, que fueron revelados el 6 de junio, muestran además que en poco más de un mes de paro se ha detenido de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se ha cometido violencia de género contra 106 personas.Por su parte, la Fiscalía informó el 31 de mayo en un comunicado que recibió reportes de 48 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 20 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay nueve fallecimientos en proceso de verificación y en 19 "hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones".Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.

