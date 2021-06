Ecuador ve a Rusia como un socio comercial estratégico y busca restablecer relaciones

https://mundo.sputniknews.com/20210608/ecuador-ve-a-rusia-como-un-socio-comercial-estrategico-y-busca-restablecer-relaciones-1113010613.html

Prado Espinosa afirmó que este nuevo Gobierno considera que en la anterior administración se impidió un fluido relacionamiento con Moscú y expresó que Lasso pretende cambiar esta situación."Se considera que hubo diversos actores en el Gobierno pasado que impidieron que ese relacionamiento, que siempre ha sido de socios estratégicos, se dé adecuadamente", agregó.Asimismo, dijo que Ecuador concibe que Rusia es uno de sus principales socios comerciales.Señaló que Rusia es un mercado que no se puede dejar "pasar por alto", por lo que el relacionamiento con Moscú no debe ser solo comercial, sino bilateral, "en toda su amplitud".Sputnik VEl acuerdo entre Ecuador y Moscú para adquirir dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 podría concretarse esta semana, dijo Prado Espinosa."En cualquier momento se llega al acuerdo. Esta mañana (por el 7 de junio) hemos tenido una videconferencia con representantes del fondo ruso y hemos estado tratando los términos del contrato, estamos examinando los plazos de entrega de las vacunas, cuándo se haría la firma del contrato, cuántas dosis, este proceso yo creo que podremos estar concluyendo esta semana. Esta semana para nosotros es crucial en el relacionamiento con Rusia", afirmó Prado Espinosa.El coordinador señaló que este tema comenzó a tratarse el 14 de abril, cuando el presidente de Ecuador le mandó una carta al mandatario de Rusia, Vladímir Putin, pidiendo apoyo y cooperación para el tema de las vacunas.Y agregó: "Dado que Ecuador pasa por una crisis muy importante en términos epidemiológicos, Rusia nos iba a tomar en cuenta para iniciar cuanto antes el contrato y para proceder a la espera de las vacunas".Posterior a eso, existieron encuentros entre Lasso y el embajador de Rusia en Ecuador, agregó.El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó en mayo que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) emitió la autorización para la importación de dosis de Sputnik V.Desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V se convirtió en la primera vacuna anti-covid registrada en el mundo.Acuerdos con Brasil y ArgentinaEcuador está abierto a llegar acuerdos con Argentina o Brasil en la provisión de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, pero de momento está negociando directamente con Moscú, dijo Prado Espinosa."Todavía estamos directamente relacionándonos con Rusia, pero Ecuador de ninguna manera va a cerrar ninguna puerta, porque lo que más queremos es la inmunización total de la población y como dijo el presidente en su momento, Ecuador necesita velar por la vida de los ecuatorianos, por lo que golpearemos todas las puertas necesarias para lograr las vacunas. Si las produce Brasil o Argentina, bienvenidas", afirmó Prado Espinosa.Aseguró que durante su administración, en 2019, se manejó la posibilidad de que se instalara una fábrica producción de vacunas en Quito, pero lamentó que algunos actores del Gobierno pasado no le dieron la importancia debida.Posible reunión con PutinPor otro lado, Prado Espinosa dijo que el Gobierno de Ecuador no descarta la posibilidad de que Lasso se reúna con su homólogo ruso Vladímir Putin.Afirmó que seguramente el embajador ruso, "que tiene un excelente relacionamiento y un dinamismo importante en el cuerpo diplomático", está pensando en un posible encuentro entre ambos presidentes.

