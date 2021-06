https://mundo.sputniknews.com/20210608/crean-una-nanosustancia-capaz-de-generar-electricidad-desde-su-entorno-1113022056.html

Crean una nanosustancia capaz de generar electricidad desde su entorno

Crean una nanosustancia capaz de generar electricidad desde su entorno

Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha descubierto un nuevo método para generar electricidad a través de pequeñas... 08.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-08T13:05+0000

2021-06-08T13:05+0000

2021-06-08T13:05+0000

ciencia

sustancias

electricidad

carbón

energía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1113021812_0:35:2000:1160_1920x0_80_0_0_43c113dee73aa84dc8baf1d7fad379bc.jpg

La interacción entre los nanotubos de carbono y el líquido crea una corriente de energía de hasta 0,7 voltios por partícula que sería suficiente para impulsar reacciones químicas, como la oxidación del alcohol —una de las reacciones más importantes de la industria química—, o hasta para manipular micro o nanorobots, explican los científicos."Es un mecanismo nuevo y esta forma de generar energía es completamente nueva", cuenta el principal autor del estudio, Michael Strano, quien califica la tecnología de "intrigante".El método tiene una mayor flexibilidad que un gran reactor electroquímico, pues las partículas pueden ser muy pequeñas y no requieren cables externos para impulsar la reacción.El hallazgo surgió de otra investigación de Strano, llevada a cabo en 2010, en la que el científico demostró que los nanotubos de carbono son capaces de generar "ondas termoeléctricas" que se mueven a lo largo de los tubos y crean una corriente de energía cuando un nanotubo es cubierto con una capa de combustible.En aquella ocasión, Strano y sus estudiantes también descubrieron otra peculiaridad: se dieron cuenta de que cubrir parte de un nanotubo con un polímero similar al teflón dio lugar a una asimetría, debido a la cual los electrones fluían de la parte recubierta a la no recubierta, generando una corriente eléctrica. Y para extraer aquellos electrones, simplemente era necesario colocar las partículas en un solvente electronegativo. Los investigadores crearon partículas generadoras de energía formando una especie de hoja de papel con nanotubos de carbono. Luego, cubrieron un lado de cada hoja con un polímero similar al teflón y las cortaron en partículas de 250 por 250 micrones. Al sumergir las partículas en un disolvente orgánico, notaron que se adhirió a la superficie no recubierta de las partículas y comenzó a extraer electrones.Strano explicó que "el solvente quita electrones, mientras que el sistema intenta equilibrarse y los mueve. No hay una química de batería sofisticada. Es una partícula, la colocas en solvente y comienza a generar un campo eléctrico".Ahora, los investigadores tienen previsto aprovechar esta insólita reacción para crear polímeros utilizando dióxido de carbono como material de partida. El equipo de Strano ya logró crear polímeros que lo utilizan junto a la energía solar para regenerarse.

https://mundo.sputniknews.com/20201212/electricidad-a-partir-de-aguas-residuales-cientificos-rusos-haran-que-los-microbios-generen-energia-1093800015.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sustancias, electricidad, carbón, energía