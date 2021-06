https://mundo.sputniknews.com/20210608/aventuras-amorosas-y-acoso-laboral-asi-es-la-otra-cara-de-bill-gates-1113017886.html

Aventuras amorosas y acoso laboral: así es la otra cara de Bill Gates

Las aventuras amorosas de Bill Gates fueron un secreto a voces entre los empleados de Microsoft. Así lo afirma un reciente reporte publicado en la revista... 08.06.2021, Sputnik Mundo

"Por mucho tiempo, se te decía: Tienes un acuerdo de confidencialidad, no puedes hablar", revela. La fuente, que prefirió mantener el anonimato, califica a Gates de una persona "impaciente" y "exigente" y declara que el cofundador de Microsoft se destacó por falta de respeto hacia sus empleados. El padre de Microsoft también era conocido por sus relaciones extramaritales con algunas empleadas. No obstante, la mayoría de las mujeres no estaba en contra de su flirteo: por ejemplo, Gates cenó con algunas de ellas en sus viajes de negocios.Cabe señalar que para los compañeros de trabajo de Gates, sus aventuras eran un secreto a voces. Por ejemplo, algunos días, llegó al trabajo en su Mercedes y tan solo una hora más tarde, abandonó la oficina en un Porsche dorado, "algo que significaba que estaba con una mujer".Al mismo tiempo, un portavoz del propio Bill Gates rechaza todas las acusaciones y declara en un comentario a Fox News que "es muy decepcionante que haya habido tantas publicaciones falsas" sobre el divorcio del magnate. "Los rumores y las especulaciones son cada vez más ridículos y es lamentable que las personas que tienen poco o ningún conocimiento de la situación se caractericen como fuentes", expresa.El 3 de mayo, Bill y Melinda Gates anunciaron su ruptura tras 27 años de matrimonio. La pareja se conoció a finales de la década de 1980 y se casó en 1994. "Hemos criado a tres hijos increíbles y hemos construido una fundación que trabaja en todo el mundo para que todas las personas puedan llevar una vida sana y productiva", expresaron en un comunicado.

