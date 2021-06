Amable pero implacable: así es David Barnea, el nuevo jefe del Mossad

https://mundo.sputniknews.com/20210608/amable-pero-implacable-asi-es-david-barnea-el-nuevo-jefe-del-mossad-1113027693.html

David 'Dadi' Barnea fue designado como el nuevo director del servicio de inteligencia israelí Mossad. En los próximos cinco años, será el responsable de vigilar la seguridad nacional de su país. Pero, ¿qué se sabe de Barnea hasta la fecha?El antiguo director de Mossad, Yossi Cohen, abandonó su puesto en mayo y tal vez será recordado como uno de los mejores jefes del organismo. En particular, durante su mandato, Israel consiguió obtener millones de mascarillas, test de coronavirus y otro equipamiento necesario para hacer frente a la pandemia. Y fue él quien desempeñó un papel clave en la firma de varios acuerdos importantes entre el Estado de Israel y algunos países árabes en 2020. Ahora será Barnea quien tendrá que asumir estas responsabilidades. De acuerdo con las leyes de Israel, no puede conceder entrevistas ni expresar su opinión públicamente. Pero si bien hasta la fecha no hay mucha información sobre la vida del nuevo jefe del organismo de inteligencia y espionaje, se sabe que nació en 1965 y sirvió en la unidad de élite Sayeret Matkal (unidad de reconocimiento general de Estado Mayor) de las Fuerzas de Defensa Israelíes. En aquella época, los jefes militares destacaron su capacidad de actuar rápidamente ante los riesgos y de pensar fuera de la caja. Posteriormente, estudió en Nueva York y trabajó en una banca de inversión israelí, y en 1996, se unió al Mossad, donde se dedicó a recolectar datos secretos. Fue el entonces jefe del organismo, Meir Dagan, quien vio que tenía potencial y lo trasladó a Tsomet, una rama que se dedica al reclutamiento y las operaciones de espionaje. El sucesor de Dagan, Tamir Pardo, pronto lo nombró jefe del departamento y fue la decisión correcta, pues bajo la dirección de Barnea, la rama se llevó cuatro premios estatales.Si bien a Barnea lo describen como una persona amigable, innovadora y abierta que trata a los demás con respeto, se sabe también puede ser feroz e implacable a la hora de resolver problemas laborales.Hasta la fecha, es el movimiento islamista palestino Hamás la principal amenaza para Israel. Durante la reciente operación militar, bautizada como Guardián de las Murallas, los militares israelíes destruyeron un gran número de infraestructuras y objetos militares palestinos en la Franja de Gaza. Ahora, el Mossad y otras agencias de seguridad nacional deben asegurarse de que Hamás no reponga su arsenal a través del territorio de Egipto. Y en el norte del país, existe una creciente amenaza por parte de otra organización islámica, la milicia chií vinculada con Irán Hizbulá. En los últimos años, el propio Irán también ha amenazado en reiteradas ocasiones con "destruir" Israel.

