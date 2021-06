https://mundo.sputniknews.com/20210607/wrestling-en-lugar-de-boxeo-logan-paul-y-floyd-mayweather-decepcionan-a-sus-fans-1112987731.html

'Wrestling' en lugar de boxeo: Logan Paul y Floyd Mayweather decepcionan a sus fans

La pelea entre uno de los mejores boxeadores de la historia y una de las figuras más populares de YouTube terminó sin el resultado esperado. El campeón invicto... 07.06.2021, Sputnik Mundo

Los usuarios de las redes acusaron a los rivales de tomar parte en una pelea arreglada que se podía comparar con un espectáculo de wrestling, en el que no hubo ni jueces, ni noqueos, ni un ganador oficial. En cuanto a los contrincantes, "se abrazaron" durante la mayor parte de la "aburrida" pelea en vez de asestar golpes, opinan los internautas.Algunos usuarios, por su parte, se muestran convencidos de que el boxeo ya no es lo que era y que ahora no es más que un show cuyo único objetivo es entretener a los espectadores: Hasta la fecha, Logan Paul —que tiene más de 23 millones de seguidores en su YouTube— cuenta con tan solo una victoria profesional que obtuvo en 2019 contra otro popular vloguero, KSI. En cuanto a Mayweather, mantiene un récord de 50 victorias, 27 de ellas por nocáut, y cero derrotas.

logan paul, floyd mayweather, boxeo, deportes