https://mundo.sputniknews.com/20210607/peru-espera-del-resultado-definitivo-antes-datos-ajustados-1112981215.html

Perú espera el resultado definitivo en las elecciones ante los ajustados datos

Perú espera el resultado definitivo en las elecciones ante los ajustados datos

El poder electoral dio los primeros resultados parciales al finalizar la noche del 6 de junio. Los mismos no fueron producto de un diseño muestral, sino de... 07.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-07T07:44+0000

2021-06-07T07:44+0000

2021-06-07T09:46+0000

pedro castillo

keiko fujimori

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1112981158_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_a295a1883651223aed5034e72d39266f.jpg

Pedro Castillo habló megáfono en mano cerca de la medianoche desde Tacabamba, en la ciudad de Chota, en el norte del Perú. "Agradezco por su paciencia y llamo a la más amplia cordura del pueblo peruano, en este proceso en las horas y en los días vamos a ver si se respeta, y estamos seguros que se va a respetar la voluntad popular".El mensaje del candidato presidencial llegó luego de que Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) diera los primeros resultados parciales que arrojaron 52.,90% a favor de Keiko Fujimori y 47,09% para Castillo, con 42,03% de las actas contabilizadas.El anuncio de datos por parte de la ONPE fue anticipado de una explicación: "los resultados son un avance de resultados de las actas replegadas de las mesas de sufragio más cercanas a nuestros 104 centros de cómputo, por lo tanto, no son producto de algún diseño muestral, son solo el avance un primer repliegue de actas de los locales de votación más cercanos a nuestros centros de cómputo", afirmó Piero Corvetto Salinas, jefe del organismo electoral. Eso significó, aclaró, que los primeros votos reflejados fueron "fundamentalmente urbanos", faltando aún "llegar y procesar un porcentaje importante de actas de los lugares más alejados, rurales y voto emitido en el exterior". Castillo, ante esa situación, afirmó: "Falta algo más del 57% para contabilizar el voto de las regiones y de la zona rural, falta que se cuenten nuestros votos, los votos de las provincias". Desde el principio, y en vista de la primera vuelta, se sostuvo que los votos urbanos serían más favorables a Fujimori y los urbanos a Castillo, en una muestra del mapa político peruano.CautelaFujimori no esperó los primeros resultados de la ONPE para pronunciarse. Su discurso tuvo lugar cerca de las diez de la noche, ante los primeros resultados de boca de urna que arrojaron un resultado ajustado entre ambos candidatos."Esos resultados sin duda se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño es fundamental, también, mantener la prudencia, y eso lo digo para todos los peruanos", afirmó desde un escenario.El discurso de la candidata de Fuerza Popular fue entonces de tranquilidad ante una votación que, como se estimó en los últimos días, podría definirse por pocos votos. "Ese cambio lo tiene que buscar gane quien gane, aquí no hay un ganador o un perdedor, aquí lo que se tiene que buscar es la unidad de todos los peruanos, por eso es que desde ya invoco a la prudencia, a la calma, a la paz, a ambos grupos, a los que votaron y no votaron por nosotros", concluyó Fujimori, llamando a la calma. Mientras habló, los grupos de simpatizantes de ambas candidaturas estaban reunidos frente a sus respectivos locales de campaña en el centro Lima, separados por pocos metros de distancia y cercanos al edificio de la ONPE. Ambos grupos se dieron cita frente a sus centros luego de una jornada de votación que transcurrió sin incidentes mayores, con una participación que llegó al 77.92%.Incertidumbre La mayoría de las encuestas habían previsto que el resultado entre ambos candidatos presidenciales sería disputado: ninguna de las dos figuras logró construir una ventaja significativa y sostenida sobre su contrincante. También se había anticipado que los primeros resultados darían mayor ventaja a Fujimori debido a la predominancia de los votos urbanos, como de Lima, ciudad donde se concentra alrededor del 40% de los votantes.Fujimori alcanzó en la capital el 64,85% de los votos contra 35,03% para Castillo, con el 89,36% computado. En otras provincias, en cambio, como Ayacucho, el candidato de Perú Libre llegó a 81,86%, mientras que la candidata de Fuerza Popular obtuvo 18,13%, con 56,16% de actas contabilizadas.La ONPE no anunció cuándo podrían estar los resultados definitivos y, cerca de las 2 de la mañana el órgano electoral había contabilizado el 72,57% de los votos, arrojando 52,31% en favor de Fujimori, y 47,68% para Castillo. Las movilizaciones de ambas fuerzas políticas podrían mantenerse el día lunes. En el caso de Perú Libre fue el mismo Castillo quien llamó el domingo por la noche, ante de hablar megáfono en mano, a estar en las calles: "Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en la defensa de la democracia", escribió a través de su cuenta de la red social Twitter.La tensión que vive Perú a la espera de los resultados definitivos refleja la magnitud de lo que se puso en juego en estas elecciones a través de dos candidaturas antagónicas. En efecto, Fujimori y Castillo se presentaron con dos opciones opuestas: por un lado, la candidata fujimorista planteó continuar el modelo instaurado desde 1990 a través de su padre, Alberto Fujimori, con el lema de "cambiar hacia adelante", y, por el otro lado, la propuesta fue terminar con la Constitución de 1993 para iniciar un proceso constituyente. La dimensión de las implicancias de la elección pudo verse en la campaña mediática desplegada contra Castillo, en lo que consistió en la multiplicación diaria de mensajes destinados a crear miedo ante lo que sería un gobierno encabezado por el hombre proveniente del Perú campesino y humilde. El resultado de la elección será determinante para el país que atraviesa una crisis política marcada, entre otras cosas, por haberse sucedido cuatro presidentes en cinco años. Perú está ante lo que aparece como un momento extraordinario cuyo desenlace que podría impactar en la historia de los próximos años.

https://mundo.sputniknews.com/20210606/una-jornada-electoral-polarizada-en-peru-1112971236.html

https://mundo.sputniknews.com/20210605/fujimori-vs-castillo-una-encrucijada-de-retrocesos-para-las-mujeres-en-peru-1112936996.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

pedro castillo, keiko fujimori, elecciones generales en perú (2021), perú