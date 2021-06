https://mundo.sputniknews.com/20210607/peru-castillo-y-fujimori-cabeza-a-cabeza-para-definir-la-presidencia-de-un-pais-dividido-1113001831.html

Perú: Castillo y Fujimori, cabeza a cabeza para definir la presidencia de un país dividido

Perú: Castillo y Fujimori, cabeza a cabeza para definir la presidencia de un país dividido

Pedro Castillo (Perú Libre) lidera por poco margen la votación ante Keiko Fujimori (Fuerza Popular), aunque el resultado oficial se conocerá en los próximos días. En Órbita conversó con la politóloga peruana María Claudia Augusto.

El conteo de votos del balotaje del domingo 6 continúa en el país sudamericano, que en pocas horas vio cómo el liderazgo pasaba de Fujimori a Castillo. El margen de ventaja es pequeño, lo que hace necesario recibir todas las actas para oficializar al ganador. Esto llevará varios días ya que los datos de sufragios del extranjero arribarán entre el martes 8 y el miércoles 9. Sea el maestro rural izquierdista (Castillo) o la política derechista, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien triunfe deberá asumir el Gobierno a finales de julio y deberá enfrentar una de las mayores crisis (sanitaria, económica y social) en la historia del país. De acuerdo con los datos oficiales, hubo casi un 24% de ausentismo electoral en toda la nación, un porcentaje similar a otras elecciones. La politóloga se refirió también a la fragmentación a nivel de la ciudadanía, dado que se enfrentan en las urnas dos modelos antagónicos de país. "Es la primera elección que veo tan polarizada (...) ha habido mucho racismo, mucho clasismo y descalificaciones entre los aspirantes. Y estos son límites democráticos que creo no son sanos", sostuvo Augusto."Si gana Castillo, tiene un Congreso mayoritariamente conservador que podría ponerse en un rol obstruccionista, de no reconocer los resultados como pasó en las elecciones de 2016. Y si gana Fujimori, va a haber una oposición muy grande en gran parte del país. Castillo ganó en cerca de 17 regiones [de un total de 25]", agregó la entrevistada.La politóloga resaltó asimismo la importancia de que los candidatos logren "acuerdos mínimos, como en el tema sanitario, proseguir con el proceso de vacunación [contra el COVID-19] y generar una reactivación económica", entre otras cosas. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo sobre las Elecciones Federales de México con Martín Clavijo, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay y vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPPAL, que participó de la instancia como observador internacional. Y además una conversación con la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, sobre el regreso de alumnos a la presencialidad en las escuelas de educación primaria del pequeño país sudamericano.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los viernes de 8 a 9 horas.

