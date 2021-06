https://mundo.sputniknews.com/20210607/la-vicepresidenta-harris-confirma-a-centroamerica-como-prioridad-para-eeuu-1112995726.html

La vicepresidenta Harris confirma a Centroamérica como prioridad para EEUU | Fotos

SAN SALVADOR (Sputnik) — La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que Centroamérica es una prioridad para la administración de Joe Biden... 07.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-07T16:42+0000

2021-06-07T16:42+0000

2021-06-07T19:02+0000

guatemala

américa latina

kamala harris

centroamérica

eeuu

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1112996272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95ccbcf1bf86cccf2be9b06e304af655.jpg

"El hecho de elegir a Guatemala y México para mi primer viaje al extranjero refleja la prioridad que el presidente Biden asignó a esta región", afirmó Harris al ser recibida por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a quien expresó el interés en trabajar de conjunto.La vicepresidenta reclamó acciones tangibles para que las personas confíen en sus líderes y tengan esperanza de cara al futuro.Por su parte, Giammattei destacó que la visita de Harris permitirá a los Gobiernos de Guatemala y EEUU trabajar como socios con múltiples metas en común."El narcotráfico es una de ellas, así como la inmigración, la lucha contra la corrupción y la necesidad de construir muros de prosperidad en los departamentos cercanos a la frontera con México", agregó el mandatario.El tema migratorioHarris sostuvo que las autoridades fronterizas de su país harán cumplir la ley, por eso aconsejó a quienes intenten entrar de forma irregular a suelo estadounidense que no emprendan ese viaje.Al abordar las causas de la migración, Harris ha creado una política centrada en crear mejores oportunidades económicas y condiciones de vida en toda la región mediante el envío de ayuda humanitaria y económica. Incluso antes de la visita, ha enfocado sus eventos públicos en organizaciones de la sociedad civil y empresas internacionales, lo que según sus allegados es un reconocimiento de que, para mejorar la situación en la región, no se puede depender solo de los gobiernos. Harris anunció planes de enviar 310 millones de dólares a la región para ayudar a los refugiados y reducir la escasez de alimentos. Recientemente logró los compromisos de varias compañías y organizaciones para invertir en países del Triángulo del Norte a fin de fomentar las oportunidades económicas y el entrenamiento profesional. Por su parte, Giammattei dijo que Guatemala aún es un país de oportunidades, en cuya agenda destaca la atención de las causas de la migración irregular.Giammattei achacó dicha desesperanza al dilatado intento de lograr una transformación económica en el país, uno de los principales emisores de migrantes hacia EEUU. Además, el presidente de Guatemala le solicitó a la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, garantías de que los migrantes de este país no serán deportados."Necesitamos que durante un tiempo nos ayuden a tener a nuestra gente con la certeza de que no sean deportados, pedimos el auxilio del Gobierno de EEUU, que otorgue el TPS [Estatus de Protección Temporal, siglas en inglés]", declaró Giammattei.El mandatario afirmó que Guatemala debe enfocarse en el desarrollo de las áreas rurales para alcanzar la estabilidad macroeconómica y generar en la población la "esperanza" de un futuro en su país, sin tener que arriesgar la vida para emigrar.En EEUU viven unos 2.964.000 guatemaltecos, cuyas remesas constituyen el 15% del Producto Interno Bruto de la nación centroamericana, que también es ruta obligada de las caravanas migratorias que intentan llegar a Norteamérica.CorrupciónLa vicepresidenta de Estados Unidos prometió que Washington apoyará al país centroamericano para combatir la corrupción que motiva la migración irregular.La llegada de Harris estuvo precedida por pronunciamientos de organizaciones no gubernamentales sobre la corrupción enquistada en el aparato estatal y la sociedad de Guatemala, amén del flagelo de las pandillas y los rezagos de la guerra civil (1960-1996).Diversas ONGs han colocado la corrupción en Guatemala como su principal preocupación de cara a las consultas entre Harris y Giammattei. Situaciones como el arresto de políticos abiertamente críticos contra la administración de Giammattei, o la selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, minan la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios, alertan.El mes pasado, dos abogados críticos del Gobierno de Giammattei fueron arrestados bajo acusaciones que ellos califican de maniobra política para silenciarlos.Las vacunas contra COVID-19La semana pasada Washington tuvo un gesto de buena voluntad con la región al anunciar el envío de vacunas contra el coronavirus. El jueves, tanto el presidente de Guatemala como el presidente de México, Andrés López Obrador, recibieron llamadas de Harris avisándoles que Estados Unidos enviará 500.000 dosis a Guatemala y 1 millón a México.Harris llegó a Guatemala en su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo en enero pasado, y su agenda incluye temas como la vacunación contra el COVID-19, la lucha contra la corrupción y las causas de la migración irregular.En el encuentro, celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, participaron:Además de su cita con Giammattei, Harris participará en una mesa redonda con líderes comunitarios y de la sociedad civil guatemalteca. También se reunirá con empresarios y jóvenes emprendedores, incluyendo a un grupo de mujeres.

guatemala

centroamérica

eeuu

2021

guatemala, kamala harris, centroamérica, eeuu