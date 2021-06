https://mundo.sputniknews.com/20210607/golpe-de-estado-en-el-futbol-brasileno-el-clasico-bolsonaro-llega-a-la-seleccion-1113001184.html

¿Golpe de Estado en el fútbol brasileño? El clásico Bolsonaro llega a la Selección

¿Golpe de Estado en el fútbol brasileño? El clásico Bolsonaro llega a la Selección

La negativa del entrenador de la selección brasileña de fútbol, Tite, y de jugadores como Casemiro y Neymar a disputar la Copa América en Brasil le cayó al... 07.06.2021, Sputnik Mundo

La pasión que despierta el fútbol en los países sudamericanos ha hecho que, históricamente, la política siempre haya querido tener un ojo cerca del deporte más popular. Lo hicieron las dictaduras sudamericanas de las décadas del 70 y 80 para desviar la atención de sus crímenes, lo hizo Colombia como intento de cambiar su imagen ante el mundo y hasta el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) cuando se enfrentó abiertamente a la FIFA por la sanción a Luis Suárez en 2010.La última versión de este fenómeno es protagonizada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que de acuerdo a medios brasileños está dispuesto a garantizar la realización de la Copa América 2021 en su país a pesar de que eso cueste el cargo del exitoso entrenador de la Selección Brasileña, Tite, un enfrentamiento con algunas de las figuras del equipo nacional o hasta una crisis institucional en el fútbol brasileño.El detonante fue una conferencia de prensa brindada por Tite el día anterior a que Brasil jugara frente a Ecuador por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Catar 2022. Si bien evitó decirlo explícitamente, el entrenador dejó claro que la sorpresiva designación de Brasil como sede de la Copa América había caído mal a los futbolistas de Brasil, que ya tenían una "postura clara" sobre la forma en que la CBF había manejado el tema.Para sumar más fuerza al mensaje, el capitán brasileño y futbolista del Real Madrid, Casemiro, faltó sin aviso a la conferencia de prensa. Según reportaron medios brasileños, ningún futbolista de la selección brasileña aceptó dar entrevistas durante esos días. El silencio recién se quebró el 4 de junio, enseguida del encuentro que Brasil le ganó a Ecuador. Consultado fuera del campo, Casemiro no dejó dudas."Nuestro posicionamiento todo el mundo lo sabe, más claro imposible, Tite dejó claro nuestra posición y lo que nosotros pensamos de la Copa América. Existe respeto y una jerarca que tenemos que respetar y claro que queremos dar nuestra postura. Queremos hablar. No queremos desviar el foco porque esto para nosotros es la Copa del Mundo pero queremos hablar, expresar nuestra opinión", apuntó.A pesar de que el malestar de los futbolistas es claro, el plantel brasileño acabó confirmando su participación en el torneo luego de infructuosas gestiones para promover un boicot de futbolistas al campeonato. Según el informativo Globo Esporte, el propio astro Neymar promovió contactos con referentes de otras selecciones sudamericanas para acordar una postura contraria a jugar los partidos en Brasil. Sin embargo, las gestiones no lograron unificar posturas, puesto que muchos jugadores que se desempeñan en el fútbol sudamericano no quisieron dejar de lado los premios económicos que reparte la Conmebol por el torneo. La crisis en el fútbol brasileñoEn paralelo, otra bomba explotó en la sede del organismo rector del deporte en Brasil: el presidente de la CBF, Rogério Caboclo, fue denunciado por acoso sexual por parte de una funcionaria de la institución. A partir de la denuncia, Caboclo —que niega la acusación— fue suspendido en su cargo durante 30 días, período en el que el Antônio Carlos Nunes de Lima quedará al frente de las decisiones.La salida de Caboclo aportó más incertidumbre al momento que vive la selección brasileña, cuyo entrenador Tite comenzó a ser atacado en redes sociales por seguidores de Jair Bolsonaro, según consigna Globoesporte. El propio vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, respaldó esos agravios el lunes 7 de junio cuando atribuyó la postura del plantel de Brasil a "la disfuncionalidad que estamos viviendo".Para peor, una información revelada por el periodista brasileño André Rizek indica hasta qué punto Bolsonaro está involucrado en el asunto con la finalidad de defender su decisión de albergar la Copa América a pesar de los problemas presentados por la pandemia de COVID-19 y la negativa de los deportistas.Según el periodista, Caboclo prometió a Bolsonaro que Tite sería desplazado del banquillo de la selección brasileña, luego de que su postura fuera interpretada desde el Gobierno de Brasil como un posicionamiento político contra el presidente. De hecho, de acuerdo al cronista, el sustituto de Tite será Renato Gaúcho, un entrenador que ya había manifestado su apoyo a Bolsonaro antes de las elecciones de 2018 y que, según medios brasileños, se ha mantenido cercano al mandatario, incluso aconsejándolo en temas deportivos."Siempre pensé que Renato sería considerado para suplantar a Tite en la selección por el (buen) trabajo que hizo en Gremio. Jamás imaginé que eso ocurriría por sus preferencias políticas... Brasil se ha convertido en un manicomio", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.¿Tite es amigo de Lula?La historia personal de Tite —cuyo nombre en realidad es Adenor Leonardo Bacchi— explica las razones por las que Bolsonaro puede quererlo fuera de la selección, a la que entrena desde 2016. Identificado con Corinthians, el club más popular de Sao Paulo, Tite logró ganar la Copa Libertadores de 2012 recuperando la mística de la Democracia Corinthiana, un movimiento político fundado en los 80 por futbolistas del equipo que rechazaban a la dictadura brasileña (1964-1985).Tite también ha sido vinculado con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (203-2011), a quien visitó en 2012 luego de obtener la Libertadores, a pesar de que Lula ya no era presidente. Si bien Tite en 2018 Tite aseguró que aquella visita fue un error porque no pretendía posicionarse políticamente, la simpatía entre Tite y Lula quedó en la retina de los brasileños al punto de que varios bolsonaristas recordaron aquella imagen en las redes para atacar al entrenador en la actualidad.De hecho, Flavio Bolsonaro, senador por el estado de Rio de Janeiro e hijo del presidente, calificó a Tite como "lamebotas de Lula" por su postura contraria a la Copa América, en un vídeo divulgado el domingo 6 de junio.Medios deportivos de Brasil y de Sudamérica ya dan la sustitución como un hecho, a menos de dos semanas de que los brasileños enfrenten a Venezuela en Brasilia, en el partido inaugural de la Copa América. A pesar de la crisis, la CBF ya confirmó la participación en el torneo y se especula con que, a pesar de un posible cambio de entrenador, Brasil garantice a sus principales figuras en el torneo.

