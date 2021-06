https://mundo.sputniknews.com/20210607/fuertes-imagenes-un-perro-distraido-se-convierte-en-el-almuerzo-de-un-cocodrilo--1112976638.html

Fuertes imágenes: un perro distraído se convierte en el almuerzo de un cocodrilo

Un perro distraído acabó en el vientre de un cocodrilo y los últimos instantes de su vida quedaron captados en video por un testigo de los hechos. 07.06.2021, Sputnik Mundo

El breve e intenso momento que se puede observar en la grabación muestra a un enorme cocodrilo que se acerca sigilosamente a un perro que caminaba cerca de la orilla de un río y lo ataca.Debido al agua oscura del río, el reptil no era fácil de observar, por lo que el can no tenía posibilidades de sobrevivir. El ataque del cocodrilo fue tan veloz que el perro no tuvo ni tiempo para reaccionar y resistir al fatal ataque.

