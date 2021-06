https://mundo.sputniknews.com/20210607/francia-multa-a-google-con-mas-de-200-millones-por-abusos-en-el-negocio-de-la-publicidad-1112982262.html

Francia multa a Google con más de €200 millones por abusar de su posición con la publicidad

MOSCÚ (Sputnik) — El regulador antimonopolio de Francia anunció una multa de 220 millones de euros al gigante estadounidense Google por abuso de posición en su... 07.06.2021, Sputnik Mundo

"El organismo antimonopolio impone una sanción a Google por 220 millones de euros por promover sus propios servicios en el sector de los anuncios en línea", indicó la entidad en un comunicado.La autoridad subrayó que la compañía estadounidense había otorgado trato preferencial a sus tecnologías ofrecidas bajo la marca Google Ad Manager.Según el texto, el servidor de anuncios DFP (DoubleClick for Publishers), usado por los sitios web y las aplicaciones para vender publicidad, proporcionó ventajas a la plataforma AdX, de subastas online, frente a otros operadores.La entidad enfatizó que una empresa en una posición dominante está sujeta a una responsabilidad particular, la de no socavar ni distorsionar la competencia efectiva. Por su parte, Google aseguró que realizará cambios en su política publicitaria después de que la Autoridad de la Competencia de Francia le multara. La subsidiaria del grupo estadounidense Alphabet señaló que en los últimos años trabajó con el regulador antimonopolio francés para responder a sus interrogantes sobre sus tecnologías publicitarias, en concreto Google Ad Manager.Google afirma que buscará una solución que garantice el acceso igualitario a la información sobre las subastas de los espacios publicitarios. En concreto, proporcionará a sus competidores los precios mínimos de las subastas realizadas.La empresa se comprometió también a no limitar las negociaciones de sus usuarios con otras plataformas sobre tarifas y condiciones especiales.

francia

