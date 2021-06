https://mundo.sputniknews.com/20210607/facetime-llega-a-android-y-windows-todas-las-novedades-de-apple-en-la-wwdc-2021-1113008615.html

Como ya es costumbre, la empresa de Cupertino ha desvelado en la Worldwide Developers Conference 2021 algunas de sus novedades para este año. En esta... 07.06.2021, Sputnik Mundo

A pesar de que los rumores sugerían que Apple revelaría nuevos dispositivos, como una MacBook Pro completamente actualizada, la empresa se limitó a sus recientes desarrollos en software, que estarán disponibles para todo el público a finales de este año. Las actualizaciones de iPhone con iOS15El sistema operativo para dispositivos móviles presenta un avanzado y revolucionario FaceTime. Lo mejor de todo es que finalmente será compatible con Android y Windows, por lo que se podrá conectar vía navegador.La app de videollamadas de Apple viene cargada de muchas novedades, entre las que se incluye un audio espacial, que simulará una conversación en directo; sonido depurado, para escuchar mejor la voz del interlocutor y aislar los ruidos; un video en grid, lo que hará que en las llamadas grupales se destaque mejor quién habla en cada momento. Además de estas funciones, tendrá un modo retrato, con el que se podrá desenfocar el fondo; y se podrá enviar invitaciones a la llamada a través de enlaces. Esto no es todo. Ahora, durante la llamada, se podrá compartir música, video, por lo que permitirá ver una serie o una película de manera sincronizada con SharePlay.También ha sido mejorada la app de Wallet, que ahora podrá soportar más que tarjetas bancarias y de embarque. Esta aplicación ha evolucionado hasta ser un bolsillo de llaves digitales, como las llaves de auto, tarjetas de hoteles y hasta entradas de parques. En EEUU también podrá usarse para llevar el carnet de conducir.Otras apps como Shared for you, permiten compartir contenido de una manera cada vez más fácil. Las aplicaciones para el clima, así como algunas nuevas para administrar las fotografías hacen de iOS15 una actualización pensada en lo social. Se espera que esté disponible a partir de septiembre de este año.Las actualizaciones de Mac con MontereyTodas las novedades de las aplicaciones nativas de iOS 15 llegan a macOS, por lo que todas las características nuevas de Facetime, como el sonido aislado, estarán en las computadoras de Apple. SharePlay y AirPlay también son compatibles. Una de las funciones más esperada es la relacionada con el control universal. Esta función permite manejar el iMac —o MacBook— y iPad moviendo el cursor de un dispositivo a otro. Además, se puede usar el trackpad de la iMac para controlar el iPad, por lo que es más fácil enviar contenidos del iPhone y iPad a las computadoras de Apple.La app de fotos es capaz de detectar texto, por lo que podemos aislar números de teléfono, direcciones, enlaces a páginas web, entre otras.Se espera que esté disponible para otoño de este año.El iPad, en camino a convertirse en una laptop con OS 15Las revelaciones también llegaron a los iPads. Con el nuevo iPadOS 15, los widgets animados llevan las prestaciones del dispositivo a un nuevo nivel.Permite la posibilidad de trabajar en modo de multitarea dentro de las tabletas de Apple, además de que se podrá programar con los iPads.La app Notas fue notablemente actualizada con una serie de funcionalidades, entre ellas las Quick Notes, que se verá como un block de hojas de papel viejo.

