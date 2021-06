https://mundo.sputniknews.com/20210607/el-titular-de-salud-de-brasil-no-ve-riesgo-adicional-en-realizar-la-copa-america-1112992690.html

El titular de Salud de Brasil no ve "riesgo adicional" en celebrar la Copa América

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, aseguró que no ve como un "riesgo adicional" que el país acoja la Copa América de...

"Las personas están entrando en Brasil siguiendo las reglas de entrada en el país con test PCR, de tal forma que con control sanitario adecuado no veo riesgo adicional en función de esa competición", afirmó en declaraciones a los medios, según recoge el portal G1.Además, añadió que la Copa América es un evento privado por lo que al Ministerio de Salud "no le compete" decidir si debe celebrarse o no en Brasil, sino verificar los protocolos de seguridad y reforzarlos para que no haya un riesgo adicional para los atletas, la comisión técnica y quienes participan en el evento.Brasil acogerá la Copa América entre el 13 de junio y 10 de junio, en sustitución de Colombia y Argentina, las sedes originales.Los partidos se jugarán sin público en Brasilia, Goiania, Cuiabá y Río de Janeiro, después de que varios estados rechazaron ceder sus estadios para acoger la competición.La recepción del torneo en Brasil provocó fuertes críticas al Gobierno de Jair Bolsonaro, dado que el país suma una media de 1.500 muertos diarios por COVID-19 y podría estar a punto de sufrir la tercera ola de la pandemia.

