Comisión de la Verdad de Colombia insta al Gobierno y comité del paro a reiniciar diálogo

BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión de la Verdad de Colombia, creada en los diálogos de paz de La Habana para revelar los crímenes cometidos en el conflicto armado... 07.06.2021, Sputnik Mundo

El organismo se pronunció así luego de que el 6 de junio el CNP anunció que se levantaba de la mesa de diálogos con el Gobierno de manera unilateral tras no observar avances en las reuniones, que se mantenían desde el 13 de mayo, para buscar garantías a la protesta social y pasar a la instalación de una mesa de negociaciones sobre otros puntos.Por su parte, el Gobierno sostuvo que mantiene la voluntad de diálogo, pero que sólo avanzará en las negociaciones cuando el CNP inste a que se levanten los bloqueos en las carreteras, los cuales han generado desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en varias regiones del país."Los bloqueos de carreteras y ciudades han mostrado la determinación de los jóvenes y de las comunidades populares, indígenas y afro a no aceptar más la injusticia intolerable. Pero el bloqueo nacional indefinido lleva al mismo tiempo costos inmensos para el pueblo en alimentación, salud y buen vivir y pérdidas enormes de bienes para toda la sociedad que no pueden seguir acrecentándose", expresó la Comisión de la Verdad en su texto.Agregó que "el bloqueo fue un medio para conseguir un fin. El fin está ya en marcha en la ruta hacia el pacto social por un nuevo país que han emprendido los indígenas, afros, campesinos y universitarios".Asimismo, expresó que lo observado en Colombia desde el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas, es "un grito masivo de insatisfacción, hambre y desconfianza en las instituciones que requiere comprensión y escucha".Aunque señaló que tal manifestación "no es subversión armada", reconoció que "quedan grupos insurgentes y mafias que pueden aprovecharse de las circunstancias", ante lo cual dijo que "los líderes del paro han protegido la movilización de esas pretensiones y es irrespetuoso y mal intencionado tratar la protesta colectiva de más de 600 municipios como idiotas útiles de la subversión cuando no hay fundamentos para afirmarlo".Además, la Comisión de la Verdad dijo que acoge "con esperanza y confianza plena" la visita que hace al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 7 y hasta el 9 de junio para observar la situación de derechos humanos en medio de las protestas.

