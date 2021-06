https://mundo.sputniknews.com/20210607/amlo-mexico-reafirmo-el-camino-hacia-la-democracia-por-via-pacifica-1112989504.html

AMLO: México reafirmó el camino hacia la democracia por vía pacífica

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México reafirmó el camino hacia la democracia por la vía pacífica en las elecciones legislativas y locales del 6 de junio, dijo el... 07.06.2021, Sputnik Mundo

democracia

américa latina

elecciones en méxico (2021)

méxico

andrés manuel lópez obrador

"Se reafirmó el camino hacia la democracia, es fundamental que se puedan dirimir la diferencias por la vía electoral por la vía pacífica, ayer [el 6 de junio] se dio un paso importantísimo, es una elección histórica, han habido pocas elecciones como las de ayer, que fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos", dijo el jefe del Ejecutivo federal. Reconoció que, a pesar de que se registraron "desaseos, intervenciones e injerencias de autoridades locales", a diferencia de otros tiempos "no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas y siglos en México".Según el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición gobernante perdería algunas decenas de escaños pero obtendría una mayoría simple (la mitad más uno) de entre 265 y 292 bancas de los 500 curules de la Cámara de Diputados.Sin embargo, perdería algunas decenas de curules y se quedó lejos de la mayoría calificada de dos terceras partes, es decir 360 diputados que necesita para continuar las reformas constitucionales que impulsa, y la coalición opositora 'Va por México' aumentó su bancada en cantidad similar, con entre 181 y 213 asientos.El resultado "significa tener garantizado el presupuesto (…), suficiente para los más necesitados, los más pobres", que reciben pensiones, becas para niños y niñas con discapacidad y 11 millones de estudiantes de familias pobres, dijo el presidente.A diferencia de la reformas constitucionales, el presupuesto se aprueba por mayoría simple de la Cámara baja.El mandatario también elogió la participación de la ciudadanía que según el INE fue de entre 51,7% y 52,5%, según conteo rápido oficial, superior a la asistencia menor a la mitad que registran en dos décadas las elecciones legislativas y locales intermedias de medio sexenio presidencial. Sin violenciaEl presidente dijo en conferencia de prensa que la ciudadanía "se portó muy bien", y que la delincuencia organizada en general también, con "muy pocos actos de violencia de estos grupos".En el proceso electoral se registraron caso 500 agresiones que dejaron 91 políticos asesinados.La elección "expresa un grado de madurez política pocas veces visto o nunca visto (…), se votó por un proyecto en un sentido o en otro, se votó por dos proyectos distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal", puntualizó.Con los oficiales del conteo rápido la coalición gobernante alcanzaba un rango de 43,5 y 45,3% de los sufragios de la elección legislativa, suficiente para una mayoría simple, pero lejos de la mayoría calificada de dos tercios del pleno.En contraste la coalición opositora alcanza entre el 39,8 y 41,7%, con un crecimiento de los partidos que la integran, informó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.Ese resultado representa un aumento de entre 27 y hasta 38 escaños para los tres principales partidos opositores.La mayoría calificada para las reformas constitucionales requerirían de alianzas con otras fuerzas políticas.La coalición gobernante ganó en 183 diputados por elección directa en los 300 distritos del país, y el resto de asientos que recibirá procede de los 200 candidatos que se reparte en forma proporcional entre los partidos. El éxito del oficialismo en México El oficialismo mexicano, liderado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasará a gobernar 11 de los 32 estados del país, luego de las elecciones regionales y legislativas, declaró el presidente mexicano.El oficialismo gobernaba uno de los 15 estados que estuvieron en disputa en los comicios.La fuerza política que respalda al Gobierno federal "no solo gana ese estado [Baja California], sino gana muchos otros", dijo el mandatario.Sin embargo, la coalición Juntos haremos historia solo triunfó en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que gobierna la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aliada del presidente y cuyo cargo no estaba en juego, mientras la alianza opositora Va por México ganó nueve municipios capitalinos.La coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), Partido Acción Nacional (PAN, centro derecha) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) triunfó en ocho alcaldías de la capital, según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE).El PAN ganó en solitario otra alcaldía y en la alcaldía faltante para sumar 16 no se dieron sus resultados, porque la diferencia es muy pequeña entre los contendientes.López Obrador, que gobernó la capital de 2000 a 2005, considera que en las derrotas sufridas en la capital, que estaba bajo control de los partidos que lo respaldan."Son varios factores en la Ciudad de México, hay que aceptarlos como son, se debe trabajar más con la gente en la capital, porque es un contraste, cuando se gana en Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Sonora", estados del norte del país, dijo el mandatario.Resultados en los estadosLos estados en los que triunfan los partidos de la oposición son los norteños Nuevo León y Chihuahua, y los enclaves industriales del centro del país de Querétaro y San Luis Potosí.En Nuevo León, cuya capital Monterrey es el principal polo industrial de la zona fronteriza con EEUU, gana el candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), con 36,65%.El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua informa por su parte que la candidata María Eugenia Campos, de la alianza PAN-PRD, ganó al recibir 44,16% de votos.En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de la coalición opositora, lograría hasta 37,17%.En Querétaro, el candidato del PAN, Mauricio Kuri, triunfó con 54,23%.Los partidos del oficialismo ganaron en los siguientes once estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa en el noroeste del país; Colima, Nayarit, Guerrero, Michoacán, con costas en pacífico en centro-sur del territorio; Tlaxcala y Zacatecas en el centro; y el petrolero Campeche en el sureste.El Instituto Electoral de Baja California le dio el triunfo a la candidata de Morena, María del Pilar Ávila, con 48,24%, mientras el opositor Víctor Manuel Castro lograba hasta 46,8%.En Sinaloa, el candidato de Morena, Rubén Rocha, ganó con 56,31%, y el exsecretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ganaba en Sonora con 51,51%.En la franja costera del centro y sur frente al Océano Pacífico, en Colima ganó con lo justo Indira Vizcaíno de Morena, que recibió 32,9% de votos, en Guerrero su compañera Evelyn Salgado, alcanzó 46,89%; en Michoacán, Alfredo Martínez Bedolla ganó con 41,6% Morena, y en Nayarit el oficialista Miguel Ángel Navarro triunfó con 49,48% .En el centro, Lorena Cuéllar de Morena ganó en Tlaxcala con 48,62%; y en Zacatecas su correligionario David Monreal recibiría al menos 47,7%.Finalmente, en el petrolero estado de Campeche, la elección se podría ir a tiempo extra, porque Layda Sansores, de Morena, lograba 32,89%, peros sus competidores están a corta distancia: Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, estaba a poco más de un punto, con 31,62%, y Christian Castro Bello, de "Va por México" tenía 30,82% de los votos.López Obrador comentó que este resultado y la mayoría simple que obtenía su coalición en la Cámara de Diputados lo obligan a acelerar el paso, de cara a un referendo revocatoria que espera para agosto de este año.

méxico

democracia, elecciones en méxico (2021), méxico, andrés manuel lópez obrador