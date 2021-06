https://mundo.sputniknews.com/20210606/una-jornada-electoral-polarizada-en-peru-1112971236.html

Una jornada electoral polarizada en Perú

Una jornada electoral polarizada en Perú

Perú vota para saber quién será su nuevo presidente, si Pedro Castillo o Keiko Fujimori, en el marco de una elección fuertemente polarizada. La jornada de... 06.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-06T22:30+0000

2021-06-06T22:30+0000

2021-06-07T03:56+0000

reportajes

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1112971187_0:77:1561:955_1920x0_80_0_0_0f5e8a18f8d2cb9aced10dcdae1a8f6f.jpg

"Está todo polarizado, está dividida la opinión de la gente, esperemos que se respete la decisión de la mayoría de los peruanos, hay mucha gente que opina por el partido de la señora Keiko, otros por el lado del señor Castillo", afirma. Alcahua acaba de ejercer su voto en la elección de este 6 de junio. Como muchos peruanos, ha vivido las semanas de campaña con mucha intensidad. La disputa entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori ha elevado la polarización política, los debates, en el marco de una campaña marcada por la inclinación política de los grandes medios hacia Fujimori."Los periodistas no hablan la verdad, toda la campaña desde que ganó Pedro Castillo la primera vuelta han hablado mal de él, se han burlado, el racismo, porque dicen que no habla bien, que tiene cara de indio, a mí me parece como peruana que es lamentable, me duele", dice Duanee Ángeles, quien vota en el mismo centro que Alcahua. Mientras habla, alguien pasa y grita "viva Fujimori". La elección es el punto de llegada de semanas de acusaciones, miedos, debates en taxis, plazas, ante un resultado que definirá los próximos años de Perú. Fujimori y Castillo encarnan dos propuestas antagónicas: en el primer caso, la continuidad del actual modelo neoliberal, instalado en la década del 90 y en crisis, y en el segundo caso, el llamado a cambiarlo, a refundar el país a través de un proceso constituyente. La jornada electoral del domingo 6 de junio puede pasar a ocupar un lugar central en la historia peruana.Keiko FujimoriFujimori realizó el tradicional desayuno familiar del día de las presidenciales en el distrito popular de San Juan de Lurichango, en Lima. Allí estuvo con su esposo, dos hijas y su hermano, Kenji, con quien estuvo "alejada", según dijo, durante dos años, y con mujeres que llevan adelante una olla común. "Confiamos en usted, en la democracia, a toda la familia muchas bendiciones y que dios los proteja", le dijo una de las lideresas de la olla."Estamos culminando este proceso con alegría, con ilusión, con grandes enseñanzas, y dentro de las lecciones y mensajes que hemos podido dar es que en esta segunda vuelta hemos podido generar espacios de perdón y de reconciliación", afirmó Fujimori desde la mesa colectiva de desayuno."Nuestro país llega a este 6 de junio muy polarizado y será fundamental a partir de mañana trabajar en ese espacio de unidad", dijo la candidata presidencial quien, por tercera vez consecutiva, se encuentra en la segunda vuelta presidencial. En el año 2016 perdió por cerca de 40.000 votos contra Pedro Pablo Kuczynski, quien dejó la presidencia en el 2018, para ser remplazado por Martín Vizcarra, destituido en el 2020, sustituido durante cinco días por Manuel Merino, y, finalmente, por Francisco Sagasti. La campaña de Fujimori logró acortar distancia con Castillo durante las semanas de campaña hasta llegar a lo que sería un empate en la mayoría de las encuestas. Su estrategia centrada en el lema del "cambio para adelante" y la necesidad de enfrentar al comunismo, fue vista por analistas y votantes como una campaña de miedo. "Keiko Fujimori en sus mítines ha dicho que nos van a quitar nuestra casa, nuestro carro, que nos van a quitar nuestra bodega, nuestro quiosco, y eso es textualmente lo que ella ha hablado, y eso es incitar al miedo", sostuvo Ángeles. Pedro CastilloEl candidato de Perú Libre llevó adelante una mañana de varias actividades, con, entre otras cosas, un desayuno con su familia, una visita en la iglesia de la Virgen de los Dolores, la plaza de armas, la ida al centro de votación de su esposa, Lilia Paredes, y, finalmente, su votación, en Tacabamba, en la ciudad de Chota, al norte del país, donde llegó acompañado de una multitud de personas. "Quisiera saludar al pueblo peruano y a los compatriotas fuera del Perú por esta fiesta democrática, por hacer eco el sentir patriótico, el sentir ciudadano", afirmó al salir del recinto de votación. "Acabo de cumplir con mi deber ciudadano, y espero que el día de hoy, más allá de una fiesta política, el Perú tiene que entender que si no nos unimos no vamos a poder sacar adelante nuestro país, nuestro país necesita salir adelante de muchas emergencias, de muchas situaciones que la pandemia ha mostrado. Haremos todos nuestros esfuerzos para que le demos salud al pueblo peruano, educación, tranquilidad, bienestar con justicia", señaló, vistiendo su clásico sombrero blanco.Desde allí Castillo anunció que no estará en Lima para los primeros resultados del domingo, ya que se quedará en su lugar natal "por situaciones de salud de mis padres (…) primero es la vida y la salud de mi familia".El candidato no anunció cuándo regresaría a Lima, lugar donde el jueves cerró la campaña presidencial, en medio de un proceso electoral en el cual aún no se ha precisado cuándo estarán los resultados definitivos entre ambos candidatos. La posible tardanza en la carga de la totalidad de los votos estará marcada por el cómputo más lento de los números provenientes de las zonas alejadas, rurales, que, se estima, serán favorables mayoritariamente a Castillo. Los resultadosLa jornada, que se desarrolló en tranquilidad en las 830.048 mesas instaladas a nivel nacional, estuvo marcada por algunas denuncias. Una de ellas fue difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que "una persona de Perú Libre firmó 256 cédulas en el reverso (donde le correspondía) y, además, las marcó con las siglas de su partido".Ante eso, Perú Libre emitió un comunicado afirmando que "es totalmente falso que hayan cédulas marcadas a favor del partido Perú Libre" y "exhortando" a la ONPE a "emitir comunicados objetivos y apegados a la verdad, pues su actuación en este hecho es apresurada y cuestionable".Otro hecho acontecido durante la jornada fue la denuncia de agresión recibida por parte de Dina Boluarte, candidata a vicepresidenta de Perú Libre, por parte de seguidores de Keiko Fujimori. Se espera que el poder electoral dé los primeros resultados parciales al finalizar la noche. Antes, según ha sido informado, habrá bocas de urnas emitidos por entes privados. La posible tardanza en el cómputo final, que podría definirse por pocos votos, será seguramente escenario de incertidumbres, disputas de narrativas, en el marco de una elección que ha estado marcada por una fuerte polarización en vista del antagonismo entre ambas candidaturas y sus proyectos.

https://mundo.sputniknews.com/20210605/fujimori-vs-castillo-una-encrucijada-de-retrocesos-para-las-mujeres-en-peru-1112936996.html

https://mundo.sputniknews.com/20210606/keiko-fujimori-vota-y-pide-a-organismos-atencion-a-incidentes-en-segunda-vuelta-en-peru-1112969899.html

https://mundo.sputniknews.com/20210603/como-el-legado-de-fujimori-supera-condenas-y-escandalos-1112819816.html

https://mundo.sputniknews.com/20210606/peruanos-llegan-divididos-y-hartos-a-una-eleccion-presidencial-de-extrema-polarizacion-1112967344.html

https://mundo.sputniknews.com/20210606/candidato-peruano-castillo-desmiente-que-haya-cedulas-marcadas-a-favor-de-su-partido-1112970603.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marco Teruggi https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094303474_0:0:400:400_100x100_80_0_0_c0aff2a3e38f640ccb679088aa891ee9.jpg

reportajes, pedro castillo, elecciones generales en perú (2021), perú, keiko fujimori