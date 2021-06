Revelan el porqué del "temor de Bruselas a Moscú"

https://mundo.sputniknews.com/20210605/revelan-el-porque-del-temor-de-bruselas-a-moscu-1112915595.html

Una nueva "Guerra Fría". Es así como califica las actuales relaciones ruso-europeas el español Javier Hurtado Mira, presidente de la Comunidad Demócrata de...

Matizó que, "obviamente, no se puede comparar" el nivel de tensiones con "la época del imperio soviético y la Europa que estaba más del lado proamericano". Unas tensiones que, según Hurtado Mira, tendrían que ver con el "temor de Bruselas a que Rusia pueda tener un papel protagonista en la civilización occidental, un rol fundamental en el liderazgo europeo"."A día de hoy, el deseo de Bruselas en tener una buena relación con la Federación de Rusia es muy pequeño, hay una influencia muy fuerte de un sentimiento antirruso, que no es positivo en la política de la UE actual", apuntó."Yo noto cuando vengo a Rusia que está abierta al diálogo, pero claro que exige una igualdad de condiciones. Es muy difícil intentar dialogar con tu vecino si le metes el dedo en el ojo. No puedes esperar que su reacción sea muy positiva", agregó.En este contexto, el presidente de DEMYC resaltó el papel que podrían jugar los jóvenes en el restablecimiento de los lazos bilaterales."Los jóvenes no tenemos mochila cargada de prejuicios del pasado que llevaron a tantas guerras a los europeos y que hoy en día esperemos que nos prometa un futuro de libertad y paz mejor para todos", manifestó.

