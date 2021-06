https://mundo.sputniknews.com/20210605/mexico-las-elecciones-seran-entre-el-odio-y-la-esperanza-1112939278.html

México: "las elecciones serán entre el odio y la esperanza"

A pocas horas de las elecciones federales de medio término en México, el periodista Héctor Díaz dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas en torno a qué modelos de país están en juego en esta contienda electoral. GPS Internacional se emite martes, jueves y viernes por M24 de Montevideo y sábados y domingos por Radio Illimani Red Patria Nueva en Bolivia. México se encamina hacia los comicios que son los mayores en cantidad de cargos, con 500 a nivel federal y 20.311 a nivel local. En este marco, por los escaños en la Asamblea Legislativa mexicana compite el bloque opositor Va por México, integrado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional. Del otro lado se encuentra la alianza oficialista Juntos Hacemos Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. En este marco, "lo que está en juego en estas elecciones es una especie de plebiscito de aprobación o desacuerdo al Gobierno del presidente AMLO", indicó. En ese sentido, "desde la oposición se está esperando poder ganar de modo contundente los espacios que están en juego, a los efectos de demostrar que la población no está de acuerdo con las iniciativas del Gobierno", añadió. No obstante ello, según las últimas encuestas, "el presidente tiene un 60% de popularidad", indicó Díaz. ¿Qué visiones de país están en juego en las elecciones? Asimismo, "en estas elecciones se están enfrentando dos visiones de país muy diferentes, por lo que se advierte una contienda muy polarizada entre dos bloques realmente antagónicos", sostuvo. Con respecto al clima político, se advierte mucho odio en las redes, con sectores de derecha que critican con dureza al presidente, "pero sin tener un plan de Gobierno realmente alternativo", afirmó. En este marco, "todo parece indicar que la alianza oficialista Juntos Hacemos Historia, ganaría las mayorías", concluyó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la economista Katiuska King, con quien dialogamos sobre la situación política y social en Ecuador.Según informó la concejal de Quito, Luz Elena Coloma, el Concejo de la ciudad removió de su cargo al alcalde Jorge Yunda, con 14 votos en 21. Al respecto, "si bien los asuntos de corrupción deben ser efectivamente investigados por la justicia, se advierte una suerte judicialización y un posicionamiento evidente por parte de los medios de comunicación", indicó King. A su vez, "Yunda ganó las elecciones pero con un muy poco margen de votos", añadió. Remoción de alcalde de Quito evidencia fuerte polarización políticaEn lo concerniente al clima político en el país, "Ecuador se encuentra muy fragmentado, lo cual implica que hay una fractura que se puede visualizar, tanto geográfica como socialmente", aseveró la ex ministra de Política Económica del país. Más aun, "vivimos en una situación en la que la persecución y la venganza pareciera que son permanentes", indicó. Por su parte, "con respecto a la pandemia, hay que recordar que el Gobierno central ha tenido un manejo desastroso de la crisis sanitaria", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones políticas y económicas en torno al ascenso estructural de China en el sistema internacional. Acoso.OnlineEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la Dra. Ana Tuduri, responsable del Laboratorio de Datos y Sociedad, y María José Olivera del Encuentro de Feministas diversas. Con ellas dialogamos sobre la iniciativa Acoso.Online, que es un proyecto independiente que surge ante la necesidad de información y respuestas que puedan orientar a las mujeres y personas LGBTI que transitan por diversas violencias.

