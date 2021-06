https://mundo.sputniknews.com/20210604/wuolah-la-app-de-apuntes-sevillana-que-aman-los-alumnos-y-detestan-los-profesores-llega-a-mexico-1112895085.html

WUOLAH, la App de apuntes sevillana que aman los alumnos y detestan los profesores llega a México

WUOLAH, la App de apuntes sevillana que aman los alumnos y detestan los profesores llega a México

Una startup sevillana revoluciona las relaciones estudiantiles con una plataforma de intercambio de apuntes que destaca los mejores. Los alumnos con mejores...

Como cada año, miles de jóvenes desfilan ante el folio en blanco de la EBAU o los exámenes de fin de curso para definir lo que ha sido como estudiantes y lo que serán en el futuro. Pero ahora, algo ha cambiado en ese ritual. Los alumnos cuentan con una nueva herramienta para estudiar que, para los de la vieja escuela, es un sueño hecho realidad.Wuolah es una plataforma digital de intercambio de apuntes. En 2015 cuatro universitarios sevillanos pusieron en marcha una sencilla idea que está a llamada a cambiar la vida de miles de estudiantes. Se acabó aquello de mendigar los apuntes a otros compañeros, ahora, a golpe de clic están al alcance."Todo esto surge de una necesidad que nosotros mismos teníamos como estudiantes", cuenta a Sputnik Enrique Ruiz, uno de los cofundadores que fue estudiante de Derecho en Sevilla. Junto a sus compañeros puso en marcha la plataforma que permite a los estudiantes subir sus apuntes, especificando materia, año y profesor. "En la red encontrabas antes material inservible, de otros años, otras universidades e incluso países, todo eso lo hemos solucionado ahora". En Wuolah el material se descarga gratuitamente, con publicidad incrustada en los apuntes. De esa publicidad, "el 50% de ganancia económica va para la persona que subió el contenido y el resto para la plataforma. Si los apuntes son buenos, contamos con un algoritmo de posicionamiento que le da más visibilidad, así unos buenos apuntes pueden generar más beneficios económicos", aclara Enrique. El empollón ya no solo es el más listo de la clase……También es el más rico. O bueno, al menos tiene posibilidades de serlo, porque la plataforma monetiza su esfuerzo y su trabajo. Según el equipo, para un usuario medio que se toma en serio la calidad de sus apuntes, se puede llegar a ganar unos 100 €/mes, "eso permite incluso pagar la matrícula, tenemos un caso incluso de un alumno de Empresariales en Sevilla que este curso lleva acumulados 4.000 euros", comparte Ruiz.Para el alumnado que ha acudido en masa a esta nueva oferta, la remuneración económica es positiva. "La gente con menos recursos puede dedicarles más tiempo a sus apuntes y generar un aporte económico (por mínimo que sea) por algo que ya tenían que hacer (sus apuntes)" cuenta a Sputnik Andrea Paricio, presidenta de la coordinadora de estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).Wuolah tiene éxito. A lo largo de este curso 1,4 millones de usuarios han usado la plataforma. Pero este éxito refleja carencias, "vemos un problema en el momento en el que hay tanta gente acudiendo a la plataforma. Es preocupante porque es una prueba de que las metodologías docentes están fallando y el estudiantado tiene que recurrir a vías alternativas para aprender, o más bien para aprobar", reflexiona Andrea Paricio.Desde el lado de la docencia, obtenemos una visión menos romántica de esta iniciativa. "El objetivo de hacer apuntes buenos para venderlos me parece lamentable. Esta aplicación nace para vender, el mejor vendedor es el que conoce a sus compradores y crea la necesidad. Quieren enriquecerse en base a la debilidad y a la carencia de esfuerzo", reflexiona Javier Cachón.Cachón, profesor en la Universidad de Jaén, es el Mejor docente de España 2020, en los Premios Educa Abanca, los Goya de la educación. Opina que el absentismo escolar favorecido por la pandemia y una "falta de cultura del esfuerzo" favorecen el éxito de Wuolah. Pablo Álvarez, otro de los docentes más destacados del panorama nacional como profesor de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social en la Universidad de Sevilla señala que "tendemos a un modelo de aprendizaje descafeinado, es la pedagogía de la mediocridad". Ambos docentes coinciden en que ningún método sustituye a un "aprendizaje significativo como lo hace el confeccionar tus propios apuntes, no es romanticismo, es una cuestión de asimilación de contenidos y conceptos, es un proceso que requiere de esfuerzo", señala Álvarez. "En mi método, de hecho, yo no doy apuntes, los apuntes son un desarrollo único y personal que emana de una clase y un alumno concreto que confecciona sus propios contenidos", comparte Cachón, que lamenta que con Wuolah se pueda perder la "autoría" y "sentido de pertenencia" de los apuntes.La digitalización del "pásamelos que no llego", un éxito incontestablePero más allá de las dudas sobre el modelo de aprendizaje que promueve Wuolah y los síntomas que implica, las cifras son elocuentes. No solo es un proyecto revolucionario en las aulas, sino en el aspecto empresarial. Han sido reconocidos por la Junta de Andalucía como ejemplo de emprendimiento y están a punto de entrar en el mercado latinoamericano, empezando por México.Si pones 'apuntes' en Google, accedes en primera posición a la plataforma, "lo que ha sucedido por el flujo orgánico natural de los usuarios, estamos inmersos en una ronda de inversión para llegar a 1,5 millones de euros", comparte Enrique Ruiz, que reserva una cuota para los propios usuarios, que podrán ser partícipes de la expansión de la plataforma no solo con apuntes, sino con su apuesta económica. En total, Wuolah cuenta cuatro millones de documentos que provienen de 100.000 personas distintas, en su mayoría universitarios, aunque cada vez hay más estudiantes de ESO o Bachillerato. Pero la duda que surge es, ¿quién controla la calidad?, ¿quién controla que no se suben directamente las diapositivas de un profesor o extracto de su libro?.Desde la plataforma aclaran que son los propios usuarios los reguladores, "cualquiera puede alertar de que hay contenidos que incumplen las normas", cuentan con un sistema de respuesta que en un máximo de 48 horas ha quitado de la plataforma el material copiado que incumple derechos de autor.Pero, ¿y la calidad y garantía científica de los contenidos?, "evidentemente el material tendrá peor calidad que el redactado por un docente, pero si el docente no facilita esta clase de contenidos ni vías alternativas para acceder a ellos, esta plataforma es una vía para que el estudiante los obtenga", justifica desde el estudiantado Andrea Paricio. Desde la docencia, Pablo Álvarez se pregunta quién controla que los contenidos son aptos, que no hay errores. Ruiz confiesa la imposibilidad de leer y controlar la calidad de los 50.000 documentos que se suben al mes, pero deposita el control y la calidad de los contenidos en los propios estudiantes. Si un material está incompleto, mal confeccionado y redactado y con errores, "simplemente no pasará de la fase de vista previa a descarga, es el usuario, el interesado el que lo valora". La ley del mercado y el rating ha llegado a las aulas y, de paso, el empoderamiento de los empollones.

sevilla

