Un político derechista asegura que en Nicaragua hay la libertad de expresión

MANAGUA (Sputnik) — El político y empresario nicaragüense Enrique Quiñónez contradijo a la oposición que insiste en su discurso sobre ausencia de la libertad... 04.06.2021, Sputnik Mundo

"La comunidad internacional tiene sus representantes diplomáticos aquí y ellos están clarísimos del discurso que estos opositores quieren vender y ni ellos mismos se creen. Yo no veo en ninguna Embajada de las representadas aquí a opositores pidiendo asilo político", dijo Quiñónez en el espacio Detalles del Momento del Canal Seis de la televisión abierta.Tales declaraciones del ex diputado por el Partido Liberal Cosntitucuialista (PLC, derecha) tienen lugar en el entorno del caso judicial en que está imputada la opositora Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero y activos cuando encabezó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (identificada con el nombre de su madre, quien fuera presidenta de Nicaragua en el período 1990-1997).En segundo término, el propietario de la Radio 800 y la empresa de transporte Nicabus, insistió en la existencia de medios de comunicación en los que a diario permiten a miembros de la oposición llegar a "despotricar" contra el Gobierno y no les sucede absolutamente nada.Quiñónes, quien ayudó a organizar la llamada contra (Contrarrevolución) en la década de los 80, recordó que en 1994, ya bajo el Gobierno de Violeta Barrios, un grupo de desmovilizados de esa fuerza solicitaron asilo político en varias embajadas y a la representación de la Organización de los Estados Americanos, y cuando él quiso apoyarlos con alimentos fue encarcelado por órdenes del ministro de la Presidencia, el ya fallecido Antonio Lacayo (1947-2015).Agregó que "eso que se vio en tiempos de doña Violeta no se está viendo ahora, lo lógico es que si llegas a un medio y amenazas va a existir una reacción en contra de esa actitud y, casualmente, en este país observo que los llamados opositores llegan a hablar tonterías a los medios y luego quieren ir a sus casas y aquí no ha pasado nada".Sobre el allanamiento el 2 de junio de la vivienda de Cristiana Chamarro, en cumplimiento de una orden de la jueza Karen Chavarría, explicó que en cualquier país del mundo la Policía coloca una cinta amarilla, cierra la calle y no hay periodista que acceda al lugar de la investigación.Quiñónez felicitó a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), electos el 4 de mayo, "gente correcta que da la seguridad de llevar unas elecciones transparentes" que ya pusieron en su lugar al presidente del Partido Conservador, Alfredo César, quien anticipo que esa organización no participaría en los comicios generales y en consecuencia el CSE le retiró la personería jurídica a la agrupación verde.Finalmente el ex diputado auguró que tal como pintan las cosas no ve que la oposición siquiera pueda soñar con derrotar al partido de Gobierno FSLN, cabeza de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa.

