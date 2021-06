https://mundo.sputniknews.com/20210604/sanchez-medita-reestructurar-el-gobierno-espanol-es-de-manual-para-retomar-el-pulso-politico-1112920550.html

Sánchez medita reestructurar el Gobierno español: "Es de manual para retomar el pulso político"

Sánchez medita reestructurar el Gobierno español: "Es de manual para retomar el pulso político"

El Ejecutivo podría someterse a una remodelación tras un eventual indulto a los independentistas catalanes presos. Se busca atender la nueva etapa de... 04.06.2021

El panorama político en España adquiere otra dimensión tras conocerse las intenciones del presidente Pedro Sánchez de introducir importantes cambios en su Gabinete de ministros. Se desconoce la fecha en que se hará efectiva la reestructuración, pero en la Secretaría de Estado del Gobierno recuerdan que corresponde al presidente establecer "el tiempo y la forma". En un contexto en el que la campaña de vacunación avanza a gran ritmo y la curva de contagios está en claro descenso, el momento que se atisba para proceder a reestructurar el Gobierno es al inicio del verano, pues de concederse el indulto a los presos independentistas catalanes, este acontecería entre finales de junio y principios de julio. Es decir, los cambios podrían producirse con posterioridad a esta medida de gracia, que provoca rechazo en la oposición y parte de la opinión pública. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió en el canal 24 Horas que Pedro Sánchez se halla trabajando "en diferentes hipótesis" para encarar el nuevo tramo de legislatura. "Le corresponde a él evaluar cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionando esta nueva etapa", señaló. Y según declararon fuentes socialistas a la emisora Cadena SER, el objetivo de la remodelación es obtener un Ejecutivo que pueda centrarse en la recuperación económica y desarrollar el programa pactado por la coalición de Gobierno, muchos de cuyos puntos se vieron alterados por la pandemia. Sin fecha clara"Las fechas dan igual, en verano o en otoño", explica a Sputnik el politólogo Ignacio Jurado. "Dependerán de cómo se desarrollen el resto de acontecimientos, aunque lo lógico sería realizarlo después de los indultos". La reestructuración, recuerda Jurado, busca amortiguar el previsible impacto mediático negativo de los indultos, que se llevarán a cabo en un momento clave para la mesa de negociación, "pues se va a renovar el compromiso con el independentismo para acabar la legislatura". "Así que es razonable dar un nuevo impulso al Gobierno. Es un tipo de acción habitual en este contexto, para hacer frente a situaciones complicadas". Sánchez podría dotarse del impulso político que pueda ganar para el segundo tramo de legislatura, mientras se focaliza en afianzar la recuperación económica y el cumplimento de los objetivos de vacunación, que entonces deberían abarcar al 70% de la población. ¿Reducción de ministerios?Con la entrada de Unidas Podemos al Gobierno, éste se amplió a 22 ministerios. Desde entonces ha habido algunos cambios de carteras ministeriales, sobre todo provocados por la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad. También, la salida de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo, supuso la entrada de Ione Belarra al frente de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el ascenso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como vicepresidenta tercera. Cabe preguntarse si lo que se plantea aparte de un cambio de caras es también la desaparición de algún ministerio. Medios como El Español avanzaron que Sánchez habría dado a elegir a esta formación prescindir de una cartera, bien la de Alberto Garzón (Consumo), bien la de Manuel Castells (Universidades), pero sería arriesgado acometer cambios que generasen motivos de fricción en el seno de la coalición de gobierno. "Habrá fricción si en la reestructuración se intenta reducir la presencia de UP", afirma Ignacio Jurado, quien estima que muy probablemente los futuros cambios respeten la representación proporcional en relación al número de escaños de los dos partidos gobernantes. Aunque no cuantitativamente, la salida de Pablo Iglesias ya mermó en cierto modo la presencia de UP en el Gobierno. "Pero si Sánchez fuera más allá de lo que tienen acordado, sería un factor de fricción. Pero no espero que Sánchez incumpla el acuerdo. La única manera en la que podría haber algún cambio es que la presencia de UP sea la misma que hasta ahora, pero en distintos ministerios", afirma Jurado. Ante un hipotético cambio de rostros, este docente en la Universidad Carlos III de Madrid tampoco contempla mucho margen para que los ministerios estratégicos cambien de manos.Con la reforma, Sánchez podría adquirir un mayor peso político en el segundo tramo de su mandato, según confirmaron fuentes de la cúpula socialista al diario barcelonés El Periódico. En el partido se estima que la legislatura adquirirá una nueva dimensión cuando empiece a llegar la primera partida de los 140.000 millones de euros pactados con Bruselas para los próximos seis años, por lo que sería mejor que un Gobierno remozado se centrara en la tarea de la reactivación económica. Bruselas podría interpretar cualquier adelgazamiento ministerial como una señal de compromiso con la austeridad, pero la llegada de los fondos no constituye necesariamente un motivo para un "lavado de cara" del Gobierno. "Una eventual reducción de ministerios sería de cara a Europa, de cara a los fondos Next Generation, haciendo un Gobierno más pequeño y manejable. Pero es poco probable". Sobreponerse a las encuestasTras el pequeño terremoto electoral que supuso el resultado de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, diversos estudios demoscópicos dibujan un panorama desalentador para el PSOE de cara al conjunto de la nación. El PP estaría ya en disposición de superar en escaños al Partido Socialista, también mediante un cierto trasvase de voto proveniente precisamente de este último partido. A juicio de Jurado, el Gobierno se está desgastando "claramente" después de la primera parte de la legislatura y las elecciones regionales madrileñas del 4 de mayo jalonaron la existencia de problemas que el Gobierno "debe atender". Pero en un momento en que las preocupaciones de la población atañen a la situación económico-laboral y de la pandemia, está por ver que un lavado de cara del Gobierno distraiga la atención de la ciudadanía de estas preocupaciones. "Las encuestas muestran un debilitamiento del Gobierno, que ha salido malparado en unas elecciones autonómicas madrileñas de lógica muy particular", recuerda Jurado. En su opinión, la cuestión de los indultos a los políticos independentistas catalanes en medio de la pérdida de fuelle político es "un sapo que erosiona la reputación e imagen del Gobierno en una parte de España", por lo que este debe reaccionar provocando una crisis de Gobierno. Ministros desgastados y el factor andaluzPedro Sánchez deposita su máxima confianza en la vicepresidenta primera, la experimentada Carmen Calvo. Junto a ella, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pueden calificarse de pesos pesados en la dirección socialista, intocables hasta cierto punto. Pero hay ministros que no lo son tanto. Aunque una cosa es el señalamiento a manos de la oposición y otra el estado real de su posición, lo cierto es que hay responsables ministeriales que soportan más tensión que otros. Es el caso del titular de la cartera de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, muy criticado por los agentes sociales, y de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que soporta una presión redoblada desde que se iniciara la crisis diplomática con Marruecos. O el del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, objeto de críticas por las tensiones migratorias y las protestas ciudadanas, también durante la agitada campaña electoral en Madrid. Por otro lado, hay ministras como Margarita Robles (Defensa), bien valorada incluso por la oposición, pero que choca en su relación con la parte de UP en el Gobierno. En última instancia, la remodelación que planea Sánchez puede ser vista como una reorientación hacia el ala central o el ala izquierda de su equipo, situación en la que puede influir el resultado de las elecciones primarias del PSOE de Andalucía, la federación más grande del partido, que elige nuevo líder a partir del 13 de junio. Allí se enfrentan la expresidenta andaluza Susana Díaz (en el pasado enfrentada a Sánchez) y Juan Espadas, el preferido de la dirección socialista. Una victoria de Díaz podría significar una realineamiento con posiciones más moderadas que las actuales. Para Ignacio Jurado, la influencia de las primarias andaluzas en la reestructuración del Gobierno será "secundaria", aunque revisten un riesgo dependiendo de las fechas. "Porque pueden servir de exposición de la crisis interna; un proceso conflictivo puede truncar el fuelle que pueda aportar la reestructuración", concluye, subrayando que esta es la razón por la que al Gobierno le conviene que su remodelación sea, como los indultos, también posterior a estas primarias.

