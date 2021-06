https://mundo.sputniknews.com/20210604/rusia-lista-para-vacunar-contra-el-covid-19-a-todos-los-extranjeros-que-lo-deseen-1112920232.html

Rusia lista para vacunar contra el Covid-19 a todos los extranjeros que lo deseen

Rusia lista para vacunar contra el Covid-19 a todos los extranjeros que lo deseen

Rusia está lista para dar a ciudadanos extranjeros la oportunidad a llegar a Rusia a vacunarse contra el Covid-19. Lo afirmó Vladímir Putin en su intervención... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T17:18+0000

2021-06-04T17:18+0000

2021-06-04T17:18+0000

octavo mandamiento

sputnik v (vacuna)

covid-19

perú

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2019

instituto latinoamericano de biotecnología méchnikov

latinoamérica

vacuna

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1112920203_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_c4f6fc5787b750c69718d342729bc5e9.png

Rusia lista para vacunar contra el Covid-19 a todos los extranjeros que lo deseen Rusia lista para vacunar contra el Covid-19 a todos los extranjeros que lo deseen

Hay para todosPutin recordó que hasta el momento Rusia ha creado cuatro vacunas anticovid efectivas. "No solo satisfacemos plenamente nuestras propias necesidades, sino que también podemos dar una oportunidad para que los ciudadanos extranjeros vengan a Rusia y se vacunen aquí". Agregó que dada la eficacia de las vacunas rusas, tal demanda es bastante alta, al indicar que se ha generalizado la práctica de personas de diferentes países, entre ellas empresarios, jefes de grandes empresas europeas y otras compañías, llegan a Rusia para vacunarse.Por otra parte, Putin se refirió al gasoducto Nord Stream 2 al que calificó como "un proyecto puramente económico" y "más razonable" porque excluye riesgos políticos, y porque se debe pagar por el tránsito. "Esto significa que el consumidor final en Alemania, sus ciudadanos y su economía recibirán [un gas] más barato que mediante el tránsito por varios países europeos".Asimismo, el jefe de Estado ruso encargó al Gabinete de ministros elaborar un plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles europeos.Producción de la rusa Sputnik V en España: muy prontoLa producción de la vacuna anticovid rusa Sputnik V en territorio de la UE está a punto de arrancar, habiendo probabilidad de que en "cuestión de días" se autorice su uso en el bloque comunitario, al tiempo que "en pocas fechas" se anunciaría un acuerdo definitivo para producir el fármaco en España.Así lo adelantó en exclusiva a Sputnik el español Pedro Mouriño, cónsul honorario de Rusia para Galicia y presidente del grupo empresarial IberAtlantic, socio del Fondo Ruso de Inversión Directa [RFPI], entre cuyas funciones está la comercialización de la Sputnik V."Nosotros [IberAtlantic] somos socios locales en España del RFPI. Por su parte, el grupo biotecnológico español Zendal, que es nuestro socio, va a materializar la producción de la Sputnik V en territorio español, o bien para el mercado europeo, o bien para la exportación a terceros mercados ajenos al de la UE", precisó Mouriño.Enfatizó que para poder comercializar en suelo comunitario el fármaco ruso de producción española, falta el visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos [EMA], cuya decisión se daría a conocer muy pronto.Instituto Méchnikov proveerá a Latinoamérica de vacunas anticovidEl Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov [ILBM], una planta de vacunas instalada en Nicaragua con tecnología rusa, está trabajando para convertirse en un importante proveedor de vacunas para Latinoamérica, una tarea ahora prioritaria para ese centro innovador que ya abastece con fármacos a la región.Así lo dijo en exclusiva a Sputnik el gerente general del ILBM, Stanislav Uiba, entrevistado en el marco de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.Indicó que el ILBM busca empezar a producir la vacuna rusa CoviVac, "elaborada y producida por el Centro Federal Científico Chumakov". Otro producto ruso es la vacuna Sputnik Light, aunque las condiciones de su almacenamiento son "más estrictas" que las de la CoviVac o de la Covaxin, vacuna contra el Covid-19 del fabricante indio Bharat Biotech, con el que el Instituto Méchnikov también está "en proceso de negociaciones". Además, resaltó la vacuna anticoronavirus que está desarrollando el Instituto de Investigación Científica de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, que es la casa matriz del ILBM.China condena espionaje de EEUUInaceptable. Así considera China el espionaje indiscriminado de EEUU. Y es que por no confiar, el país norteamericano no confía ni en su propia sombra. De otra manera es incomprensible que espíe a sus propios socios.Así, Wang Wenbin, portavoz de la cancillería del gigante asiático, disparó contra estas políticas estadounidenses. "Cuando se trata de robar secretos, EEUU siempre ocupa el primer lugar en el mundo. La cantidad de medios que aplica para hacerlo es alucinante", dijo Wang al denunciar a EEUU de simular señales de estaciones base para acceder y robar datos de teléfonos móviles con fines de espionaje.El funcionario chino coincidió en sus apreciaciones con su par rusa, María Zajárova, al indicar que el reciente escándalo desatado por haber salido a la luz la participación de Dinamarca en este espionaje a sus socios, "es sólo la punta del iceberg de la enorme red mundial de robos secretos de Estados Unidos", por lo cual concluye que EEUU le debe una explicación a la comunidad internacional. Asimismo, denunció que Washington reprime sin sentido a las empresas extranjeras respetuosas con la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional."EEUU se está pegando un tiro en el pie, porque la economía del mundo que ellos globalizaron, no la pueden desglobalizar. Entonces, ellos tienen muchísimos negocios con China, con Asia, y romper intercambios comerciales debido a este tipo de actitudes, va a llevar a que EEUU también tenga muchísimos problemas internos en su intento de desarrollar una economía que ha quedado atrasada, que ha perdido impulso, que está muy mal tecnológicamente y peor logísticamente", observa al respecto el director de Dossier Geopolítico Carlos Pereyra Mele.Nuevo orden mundialUn nuevo orden mundial. Es el que se está gestando en base a arrastrar a países a una nueva Guerra Fría. Así lo afirmó el viceministro de Defensa de Rusia, el coronel general Alexánder Fomín, en una entrevista que concedió a la cadena RT, en la que constató que actualmente se puede "observar la formación de un nuevo orden mundial". Añadió que "el papel de las organizaciones internacionales como herramientas" para adoptar decisiones en el ámbito de la seguridad, disminuye cada vez más.También enfatizó que "aparecen armas de un tipo fundamentalmente nuevo, que alteran radicalmente el equilibrio de poderes en el mundo moderno", con lo cual el enfrentamiento armado llega a nuevos ámbitos, como el espacio y el ciberespacio, lo que cambia "los principios y métodos de guerra". Fomín avisó sobre los anhelos e intentos de Occidente de dividir a los Estados en 'nosotros y los otros', y matizó que esos otros se definen claramente en los documentos de doctrina como adversarios".Al respecto, las conclusiones de los países del G7 en su reunión en Londres el mes pasado, cuando declararon que quieren mantener relaciones estables con Rusia, pero incrementarán sus esfuerzos colectivos para hacer frente al comportamiento amenazante de Rusia, sus ciberamenazas y desinformación, son una prueba más de de las afirmaciones del militar ruso.Perú listo para elegir a su nuevo presidenteMás de 24 millones de peruanos están convocados a las urnas este 6 de junio para elegir a quién será su nuevo presidente durante los próximos cinco años. Los candidatos, por un lado, Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, quien reúne a los sectores conservadores del país, y por otro, Pedro Castillo, un maestro de origen humilde que aglutina a los sectores de izquierda.Para el sociólogo francés Romain Migus, lo que predominará en esta elección no será el voto a favor de un determinado programa político, sino un voto contra el adversario."Hay un fuerte antivoto en esta segunda vuelta, no solo contra Keiko Fujimori por parte de la gente que se identifica con Pedro Castillo, sino de un importante sector de la población que, sin apoyar a Castillo, no quiere votar por Keiko Fujimori porque es un voto antifujimorista, no quieren volver al pasado. Pero también, del otro lado hay un antivoto muy marcado contra Pedro Castillo, que es un voto para decir no al comunismo. Obviamente Pedro Castillo no es comunista, lo ha dicho varias veces, pero los medios de comunicación y parte de la élite política lo han vinculado durante toda esta campaña al terrorismo y a los años de guerra civil que ha conocido Perú en los años 90", explica Migus.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

perú

dinamarca

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, sputnik v (vacuna), covid-19, perú, foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2019, instituto latinoamericano de biotecnología méchnikov, latinoamérica, vacuna, elecciones, espionaje, dinamarca, ue, eeuu, vladímir putin, rusia