Putin vaticina qué haría tambalear el papel del dólar como moneda de reserva

El mandatario ruso explicó durante el Foro Económico de San Petersburgo que si los productores de petróleo se niegan a los pagos en dólares, será un duro golpe... 04.06.2021, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el presidente apuntó que Rusia no quiere politizar el posible rechazo al dólar, pero resaltó que el sistema financiero internacional requiere de múltiples monedas de reserva."Lo importante es la estabilidad, la previsibilidad y la fiabilidad. La moneda no es importante. Si el emisor —en este caso, EEUU— no valora su divisa nacional como moneda de reserva internacional, y por lo que parece, no la valora mucho porque la utiliza como instrumento de competencia y lucha política, eso perjudica al dólar como moneda de reserva mundial", declaró Putin en una sesión plenaria del foro.Además, Putin indicó que Rusia está dispuesta a estudiar la posibilidad de realizar sus transacciones de gas en divisas alternativas al dólar como monedas nacionales o euro,.Agregó que de momento los operadores rusos prefieren llevar a cabo las transacciones en dólares, pero Rusia también está dispuesta a "estudiar la posibilidad de realizar pagos en monedas nacionales".

