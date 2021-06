Producción de la rusa Sputnik V en España: muy pronto

https://mundo.sputniknews.com/20210604/produccion-de-la-rusa-sputnik-v-en-espana-muy-pronto-1112912682.html

Así lo adelantó en exclusiva a Sputnik el español Pedro Mouriño, cónsul honorario de Rusia para Galicia y presidente del grupo empresarial IberAtlantic, socio del Fondo Ruso de Inversión Directa [RFPI], entre cuyas funciones está la comercialización de la Sputnik V."Nosotros [IberAtlantic] somos socios locales en España del RFPI. Por su parte, el grupo biotecnológico español Zendal, que es nuestro socio, va a materializar la producción de la Sputnik V en territorio español, o bien para el mercado europeo, o bien para la exportación a terceros mercados ajenos al de la UE", precisó Mouriño.En este contexto, enfatizó que para poder comercializar el fármaco ruso de producción española en suelo comunitario, falta el visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos, cuya decisión se daría a conocer muy pronto.Mouriño enfatizó que el visto bueno del organismo regulador –insistiendo en que no hay motivo para lo contrario– daría un gran alivio a la UE, y España en particular, teniendo en cuenta que, "aparte de la principal consecuencia que es la salud humana", la pandemia del COVID-19 está teniendo "unas consecuencias económicas gigantescas".En estas circunstancias, seguir sin permitir la entrada de la Sputnik V –"una de las vacunas más solicitadas y con más éxito en el conjunto de los países del mundo"– es "un lujo que países como España no pueden permitirse", subrayó Mouriño.

